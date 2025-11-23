Estamos haciendo un filtro riguroso para evitar las víctimas “chimbas”: Director Unidad de Víctimas

Armenia

Desde el Quindío el director nacional de la unidad de víctimas dijo que están adelantando un proceso de depuración para evitar las victimas “chimbas” que buscan acceder con información falsa a los beneficios del estado.

Durante su reciente visita al departamento del Quindío, el Director nacional de la Unidad para las Víctimas, Adith Romero Polanco señaló “Estamos en ese tránsito porque la ley 2421 abrió la posibilidad de que la gente declare hasta agosto del 2026.

Estamos haciendo un filtro muy riguroso porque aparecen las víctimas chimbas, las que no vivieron el hecho victimizante y hoy se quieren hacer pasar por víctimas para que el Estado colombiano le dé una plata quitándole la oportunidad a alguien que realmente sí haya perdido un ser querido en este conflicto armado.

En eso hemos sido muy riguroso estamos haciendo unas valoraciones muy exhaustivas para determinar si la persona que está declarando si es víctima o no es víctima. Claro que sí, hemos detectado víctimas falsas, se han negado la inclusión en el registro único de víctimas y algo muy particular que está sucediendo y el llamado es a que la gente no se deje tumbar.

No hay que pagarle nada a nadie. Los trámites de nuestra institución son totalmente gratuitos, no hay que pagarle ni a abogado ni a tramitadores. No se dejen tumbar. La reparación es para la víctima, no para distribuirla en los famosos tramitadores.