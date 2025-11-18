En Córdoba, Quindío, 144 víctimas del conflicto armado recibieron cartas de indemnización

Armenia

En el municipio de Córdoba, Quindío, la Unidad Nacional para las Víctimas llevó a cabo la entrega de 144 cartas de indemnización por valor de 1.500 millones de pesos a víctimas del departamento del Quindío.

En el coliseo del Instituto Córdoba, del municipio de Córdoba se llevó a cabo el acto de entrega de las cartas de indemnización para víctimas del conflicto armado en el departamento del Quindío

Caracol Radio Armenia originamos el noticiero del mediodía desde la institución educativa donde dialogamos con el Director nacional de la Unidad para las Víctimas, Adith Romero Polanco que explicó “Por primera vez un director de la unidad de víctimas llega al municipio de Córdoba, aquí en el departamento del Quindío y llegó con 144 cartas de indemnización que tienen una inversión de 1500 millones de pesos.

Y añadió “Aspiramos volver a este municipio con mejores noticias también le hemos pedido a la Dian que nos entreguen unas donaciones para poder traer a fin de año aquí regalos para niños, ropa para la gente y más cartas de indemnización.

¿Qué son cartas de indemnización?

El director explicó “Colombia tiene más de 10 millones de víctimas, el departamento del Quindío también tiene una gran cantidad de víctimas y en estos momentos la ley nos permite priorizar las víctimas. Estamos aceleradamente pagando, la gente que tiene más de 68 años de edad, la gente que tiene una enfermedad terminal o una situación de discapacidad, pero al mismo tiempo también estamos pagando la ruta general que es la gente que no tiene ninguna de las tres que acabo de nombrar.

Es decir, estamos moviendo las dos filas para que de esta manera podamos seguir impactando a todo el territorio nacional.

¿Cuántas víctimas hay en Colombia y cuantas han reparado?

El director subrayó “El Estado colombiano está en deuda con las víctimas. Tenemos más de 10 millones de víctimas y solamente se han reparado dos millones.

Adith Romero Polanco, director nacional de la unidad para las victimas de visita en Córdoba, Quindío. Foto Cortesía unidad víctimas Ampliar

El gobierno de Gustavo Petro es el gobierno que más ha reparado víctimas. Hemos superado la cifra de 600.000 personas, triplicamos el presupuesto con inversión de más de 4.8 billones de pesos. Significa que, para este gobierno, el gobierno del cambio, las víctimas son importantes.

Muchos años las víctimas esperando reparación

Muchísimo tiempo, gente que aquí nos encontramos hoy casos muy particulares de personas que llevaban esperando 30 años y entonces la pregunta reflexiva es la siguiente, ¿dónde estaba el Estado colombiano para que una persona tenga que esperar 30 años y recibir una indemnización a la cual tiene derecho por haber vivido un hecho victimizante en este conflicto armado que nuestro país ha atravesado.

El Director nacional de la Unidad para las Víctimas, Adith Romero Polanco “Frente a eso, nuestro gobierno por eso le apunta la paz total. Por eso el gobierno de Gustavo Petro en estos momentos adelanta diálogos con grupos al margen de la ley porque nuestro país algún día tiene que tener la paz. Si tenemos paz, este tipo de eventos algún día se tienen que acabar. Porque seguramente nuestra juventud, nuestro futuro no va a terminar incluido en ese conflicto armado como les tocó a nuestros padres y a nuestros abuelos"

¿Qué meta tiene unidad de aquí a que termine el gobierno en todo el proceso de unidad de víctimas?

1 millón de personas reparadas, indemnizadas, sería era algo histórico, ya superamos los 600 000, estamos trabajando todos los días, y nuestra meta es llegar a 1 millón de colombianos indemnizados de aquí a agosto del 2026

Y ojalá el gobierno que venga siga por la misma senda de indemnizar a la gente, porque las víctimas no pueden ser revictimizadas, primero viven el flagelo de la violencia y luego les toca esperar 30 años para que el Estado colombiano les entregue lo que le corresponde, puntualizó el director.

El alcalde del municipio de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia.

De verdad que muy contento hoy que Córdoba tenga la oportunidad de seguir visibilizándose. Primera vez que un director de víctimas de orden nacional esté acá en Córdoba acompañándonos, además de esas 149 carta cheques que le entregan a víctimas, una indemnización donde hoy pudimos notar la alegría, la felicidad, gente que nos contaba que lleva más de 30 años esperando la indemnización y hoy es una realidad y hoy se van con su platica para poder iniciar un negocio, para poder mejorar su vivienda, para participar en un proyecto de vivienda con cuota inicial y realmente poder mejorar su calidad de vida.

Acto de entrega de cartas de indemnización a víctimas del conflicto en Córdoba, Quindío. Foto: Cortesia Unidad de Victimas Ampliar

Luz marina Narváez, coordinadora de la mesa municipal de víctimas del municipio Córdoba.

Bendito sea Dios, no sabe la gente cómo están emocionadas, son 144 indemnizaciones que mejor dicho desde hace más de 20 o 30 años esperando la indemnización y hoy la gente se siente contenta, de verdad, con el nuevo director, porque yo digo que el nuevo director porque él dentro en este momento lleva 4 meses, va para 5 meses y ya está trayendo indemnizaciones para nuestro departamento. Estamos muy orgullosos.

¿Era una necesidad, una solicitud, era un clamor de las víctimas?

Claro que sí, usted sabe que cuando uno no tiene socioeconómicamente nada pagando arriendo de pronto, como se dice, llevando del bulto y llegar esta platica es una necesidad que nos va a cubrir muchas cosas, como puede ser el proyecto de un mejoramiento de vivienda, de una vivienda, mejor dicho, de pronto de pagar el semestre de los hijos, va a servir para muchas cositas.

¿Estas personas son víctimas de dónde? ¿Cómo llegaron aquí?

Le voy a decir que este municipio de Córdoba es receptor de las víctimas y no expulsor. En este momento podemos decirte que hay víctimas de todo Colombia.