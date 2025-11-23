En Santa Marta se instalan oficialmente las elecciones atípicas para elegir gobernador del Magdalena

Magdalena

A esta hora en Santa Marta se instalan oficialmente las elecciones atípicas para elegir al nuevo gobernador del Magdalena, una jornada que convoca a más de un millón de ciudadanos habilitados para votar este 23 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, el censo electoral está conformado por 1.094.215 votantes, de los cuales 545.813 son hombres y 548.402 mujeres.

Para estas elecciones fueron habilitados 389 puestos de votación, distribuidos en 139 zonas urbanas y 250 zonas rurales. En total, funcionarán 2.924 mesas de votación en todo el departamento, garantizando la cobertura en los 30 municipios.

Asimismo, se dispuso de 18.714 jurados de votación, entre ellos 17.051 principales y 1.663 remanentes, encargados de velar por el normal desarrollo de la jornada.

Las autoridades electorales reiteraron el llamado a la participación ciudadana y a una jornada tranquila y segura en todo el Magdalena.