¿Quiénes pelean la Gobernación del Magdalena en la elección atípica de este domingo?

Estos son los candidatos a la Gobernación del Magdalena: Margarita Guerra, Rafael Noya, Luis Santana y Miguel Martínez.

Santa Marta

Este fin de semana - el 23 de noviembre - los habitantes del Magdalena acudirán nuevamente a las urnas para elegir un nuevo gobernador o gobernadora, en un proceso atípico convocado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La medida responde a la anulación de la elección del gobernador Rafael Alejandro Martínez, tras decisión del Consejo de Estado.

¿Por qué esta elección atípica?

El Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Rafael Martínez para el periodo 2024-2027 por incurrir en doble militancia, después de evidenciar que apoyó públicamente a candidatas de otro partido distinto al que lo avaló originalmente. Además, en julio de 2025 la corporación ratificó la decisión. En consecuencia, el departamento quedó sin un gobernador electo y, siguiendo la normativa legal, se convocó la elección para cubrir el restante del periodo constitucional.

Perfil de los candidatos

Tras el cierre del periodo de modificaciones, quedaron inscritos oficialmente cuatro aspirantes para la Gobernación. A continuación, un perfil de cada uno:

• María Margarita Guerra Zúñiga (Coalición Fuerza Ciudadana): Es abogada con maestría en Derecho Público. Ha estado vinculada con temas de juventud, educación y derechos sociales y se presenta como la carta de Fuerza Ciudadana, agrupación con fuerte arraigo en la región.

• Rafael Emilio Noya García (Coalición “En el Magdalena Cabemos Todos”): Exdiputado. Tiene el respaldo del Pacto Histórico. Sin embargo, también enfrenta investigación por posible doble militancia ante el Consejo Nacional Electoral. Además, ha denunciado lo que él describe como uso indebido de recursos públicos para la campaña de su rival, María Margarita Guerra.

Durante su trabajo como diputado ponente de proyectos de ordenanza, logró la aprobación de importantes proyectos de inversión en el departamento, como la construcción de los campus universitarios, los centros de vida del adulto mayor, el plan departamental de aguas, la construcción de más de 500 km de vías terciarias en el departamento.

• Miguel Ignacio Martínez Olano (Coalición ALMA): Abogado, con experiencia en política local. Es avalado por una coalición que incluye Alianza Democrática Amplia, Colombia Justa Libres y otros partidos. Además, fue quien lideró el proceso de inhabilidad de Patricia Caicedo, aspirante a la Alcaldía de Santa Marta.

• Luis Augusto “Lucho” Santana Galeth (Partido Dignidad & Compromiso): Formalizó su inscripción en octubre de 2025. Su proyecto de gobierno gira en torno a la transparencia en la administración pública, el uso responsable de los recursos y una gestión que “ame y cuide” el Magdalena.

Él es empresario del sector portuario e industrial, con una trayectoria reconocida por su capacidad para modernizar procesos, generar empleo y vincular al sector privado a proyectos de impacto regional.

Ha ocupado cargos públicos en los que demostró eficiencia administrativa, orden fiscal y capacidad para ejecutar proyectos estratégicos.

Así se ve el tarjetón

¿Cuántas personas están habilitadas para votar?

Para respaldar el proceso, de acuerdo con la cifra entregada por la Registraduría, el censo electoral confirma que un millón noventa y cuatro mil ciudadanos han sido habilitados para ejercer su derecho al voto.