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01 jun 2026 Actualizado 13:10

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Incautados 101 kilogramos de cocaína en puerto de Santa Marta

El alcaloide fue hallado oculto en la estructura de un contenedor refrigerado que tenía como destino final la ciudad de Amberes, en Bélgica.

Imagen de referencia Lucas Ninno / Getty Images

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En el marco de la estrategia Esmeralda Plus, la Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos, logró la incautación de 101 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Santa Marta.

Según la información de las autoridades el alcaloide fue hallado oculto en la estructura de un contenedor refrigerado que tenía como destino final la ciudad de Amberes, en Bélgica, en un operativo que permitió frustrar una nueva ruta de exportación de droga hacia Europa.

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Por otro lado aseguran que,  este resultado representa una afectación a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes por más de 554 millones de pesos. Asimismo, se evitó la comercialización de aproximadamente 252.620 dosis de cocaína en mercados internacionales, fortaleciendo las acciones de control y lucha contra el tráfico de estupefacientes desde los puertos del Caribe colombiano.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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