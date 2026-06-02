El Parque Tayrona cierra sus puertas hasta el 15 de junio

Santa Marta

El Parque Nacional Natural Tayrona inició este 1 de junio su segundo cierre temporal de 2026, una medida que se extenderá hasta el próximo 15 de junio y que hace parte de una estrategia de manejo ambiental y cultural concertada con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La decisión busca permitir el descanso y la recuperación de los ecosistemas, fortalecer la conservación de la biodiversidad y facilitar actividades de monitoreo ambiental dentro del área protegida.

Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia explicaron que el cierre responde a criterios técnicos, ambientales y culturales, sustentados en el seguimiento histórico del parque, el calendario ecológico indígena y las proyecciones climáticas.

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Finalmente, estos periodos permiten adelantar acciones de conservación y brindar un respiro a la fauna y la flora del Tayrona, en concordancia con la visión ancestral de las comunidades indígenas sobre el cuidado y la renovación del territorio.