Identifican al interno que murió tras caer del quinto piso en la cárcel Modelo de Bucaramanga
El Inpec confirmó la identidad de la víctima. Autoridades investigan las circunstancias exactas de su muerte.
Bucaramanga
Este sábado, 22 de noviembre de 2025, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reportaron la muerte de Cristian Mauricio Basto Viáfara, un privado de la libertad del pabellón 2 de la cárcel Modelo de Bucaramanga, quien cayó desde el quinto piso del establecimiento.
De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 9:40 a.m., cuando el interno cayó al vacío dentro del pabellón. De inmediato, fue atendido por el personal de salud del penal y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, quienes lo trasladaron en camilla hacia el Hospital Universitario de Santander (HUS). Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre llegó sin signos vitales.
Las autoridades ya adelantan las diligencias judiciales y de inspección técnica para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída y establecer si se trató de un accidente, un acto voluntario o si hubo intervención de terceros.
El Inpec informó que continuará colaborando con las entidades competentes para avanzar en la investigación.