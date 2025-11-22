Identifican al interno que murió tras caer del quinto piso en la cárcel Modelo de Bucaramanga

Bucaramanga

Este sábado, 22 de noviembre de 2025, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reportaron la muerte de Cristian Mauricio Basto Viáfara, un privado de la libertad del pabellón 2 de la cárcel Modelo de Bucaramanga, quien cayó desde el quinto piso del establecimiento.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 9:40 a.m., cuando el interno cayó al vacío dentro del pabellón. De inmediato, fue atendido por el personal de salud del penal y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, quienes lo trasladaron en camilla hacia el Hospital Universitario de Santander (HUS). Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre llegó sin signos vitales.

Las autoridades ya adelantan las diligencias judiciales y de inspección técnica para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída y establecer si se trató de un accidente, un acto voluntario o si hubo intervención de terceros.

El Inpec informó que continuará colaborando con las entidades competentes para avanzar en la investigación.