Carlos Mario Zuluga reveló la millonada que cuesta el fútbol femenino y se quejó de los hinchas

Carlos Mario Zuluga confirmó la millonada que cuesta el fútbol femenino y se quejó de los hinchas / Colprensa

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, habló en Deportes Caracol Domingo sobre el complicado panorama respecto al fútbol femenino en Colombia.

Zuluga confirmó cuánto cuesta el fútbol femenino y se quejó de los hinchas

Zuluaga se quejó porque "todo el mundo dice que no apoyamos el fútbol femenino", pero a la hora de buscar apoyos económicos para la realización de la Liga, nadie brinda a una verdadera ayuda. Según dio a entender, todo se queda en el mero discurso.

“A pesar de que todo el mundo diga que no apoyamos el fútbol femenino, ya hemos hecho ocho torneos y llegará el noveno. La inversión toda recae sobre el fútbol profesional. No tenemos ni sponsor, es lamentable que la gente no va a los estadios ni apoye el fútbol femenino”, sentenció.

Y es que a pesar de que las mismas futbolistas y la opinión pública exigen un torneo largo al año, económicamente no es viable. Zuluaga confesó que la Liga Femenina, que tan solo dura seis meses, “vale 40 mil millones de pesos”.

“Haremos el esfuerzo de realizarla nuevamente en la medida de nuestras capacidades. Hacer una Liga como la que hacemos en Colombia vale 40 mil millones de pesos y la hacemos año tras año“, aseveró.

Frente a este panorama, el presidente de la Dimayor le pidió a los aficionados del fútbol, a los patrocinadores y a la prensa que estén mucho más comprometidos con el fútbol femenino: “Las mujeres merecen esta oportunidad”.

Escuche acá la entrevista completa a Carlos Mario Zuluaga