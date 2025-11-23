Bogotá lanza su primer Hospedaje Social para exhabitantes de calle y marca un hito en inclusión

Colombia

Bogotá se convirtió en pionera nacional con la puesta en marcha del Hospedaje Social, un nuevo servicio destinado a ofrecer una solución de vivienda segura y estable para exhabitantes de calle que ya han avanzado en sus procesos de inclusión. Esta primera sede atenderá a 120 personas con acompañamiento integral de la Secretaría de Integración Social.

“A mí me alegra mucho que demos este paso como ciudad… Me genera mucha esperanza que abramos este primer Hospedaje Social”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, destacando que este modelo busca consolidar la autonomía de quienes están reconstruyendo su proyecto de vida.

Desde el Banco Mundial, su representante en Colombia, Peter Siegenthaler, señaló que “la calidad de una política social de una administración puede medirse por la atención que brinda a las personas más vulnerables”, resaltando el valor de estas iniciativas y su potencial para ser replicadas en otros países.

¿Qué es el Hospedaje Social y cómo funciona?

Este nuevo servicio ofrece una alternativa distinta a los modelos tradicionales de atención, permitiendo que los beneficiarios:

Salgan a trabajar o estudiar.

Regresen a un espacio seguro para descansar.

Reciban acompañamiento psicosocial continuo.

Fortalezcan redes familiares y comunitarias.



Cada persona tendrá un Plan de Atención Individual (PAI) con enfoque diferencial y de género, orientado a:

Acceso a empleo o emprendimiento.

Reducción de daños por consumo.

Actividades para el uso del tiempo libre.

Seguimiento durante seis meses después de finalizar el proceso.

Instalaciones y servicios disponibles

El Hospedaje Social funcionará 24 horas, siete días a la semana, brindando:

Habitación compartida con baño privado

Alimentación

Gimnasio

Áreas comunes

Armario para pertenencias

Acceso a internet

También se implementarán ajustes para personas con discapacidad y población LGBTI, garantizando accesibilidad y un espacio libre de violencias y discriminación.

Un modelo basado en datos y cooperación internacional

El proyecto surge del rediseño del modelo de atención construido a partir del Censo de Habitantes de Calle 2024 y del intercambio técnico con la Alcaldía de Sao Paulo, facilitado por el Banco Mundial. Está dirigido a personas que ya alcanzaron niveles importantes de autonomía y requieren una solución habitacional estable para continuar su proceso de recuperación.

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo Salazar, explicó que “este servicio, diferente y nuevo, es el primer paso en una solución habitacional entre seis meses y dos años para la inclusión social y productiva de exhabitantes de calle”.