¿Vuelve Reinaldo Rueda a atlético Nacional? Latido Verdolaga en Caracol y As
El técnico vallecaucano quedó libre tras su paso como DT de Honduras.
En este primer capítulo de Latido Verdolaga dialogamos con aficionados de Atlético Nacional sobre el buen presente del equipo, la posibilidad de que Reinaldo Rueda regrese a la institución y el desempeño de Diego Arias al mando, entre otras cosas.
El equipo antioqueño comenzó con pie derecho su participación en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, luego de superar 1-0 al América de Cali, con un gol de cabeza de Matheus Uribe.
Adicional a ello, los antioqueños se encuentran a la espera de disputar una nueva final, esta vez de la Copa Colombia, donde se estarán midiendo nada más y nada menos que a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín.
¿Volverá Reinaldo Rueda?
Tras la salida de Javier Gandolfi y la llegada de Diego Arias, inicialmente como interino, se conoció que Reinaldo Rueda era el entrenador que quería la directiva de Nacional; sin embargo, en ese entonces se encontraba al frente de Honduras. Tras la dura eliminación del Mundial 2026, su nombre vuelve a tomar fuerza en la institución.