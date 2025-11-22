¿Vuelve Reinaldo Rueda a atlético Nacional? Latido Verdolaga en Caracol y As

En este primer capítulo de Latido Verdolaga dialogamos con aficionados de Atlético Nacional sobre el buen presente del equipo, la posibilidad de que Reinaldo Rueda regrese a la institución y el desempeño de Diego Arias al mando, entre otras cosas.

El equipo antioqueño comenzó con pie derecho su participación en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, luego de superar 1-0 al América de Cali, con un gol de cabeza de Matheus Uribe.

Adicional a ello, los antioqueños se encuentran a la espera de disputar una nueva final, esta vez de la Copa Colombia, donde se estarán midiendo nada más y nada menos que a su rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín.

¿Volverá Reinaldo Rueda?

Tras la salida de Javier Gandolfi y la llegada de Diego Arias, inicialmente como interino, se conoció que Reinaldo Rueda era el entrenador que quería la directiva de Nacional; sin embargo, en ese entonces se encontraba al frente de Honduras. Tras la dura eliminación del Mundial 2026, su nombre vuelve a tomar fuerza en la institución.