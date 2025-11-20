Reinaldo Rueda no será más DT de Honduras tras eliminación del Mundial 2026

Tras finalizar las Eliminatorias de la CONCACAF del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección de Honduras no logró conseguir un cupo a la repesca y quedó fuera del campeonato mundial.

En la última jornada de Eliminatorias, Honduras se enfrentó con Costa Rica y no pasó del empate 0-0, lo que llevó a que ambas selecciones quedaran sin poder disputar el Mundial. ‘La H’ debía ganar para instalarse en la Copa del Mundo.

Un autogol de Guatemala acabó con las ilusiones de los hondureños. Por otra parte, con su triunfo 3-1, Surinam alcanzó la misma diferencia de gol (+3) que Honduras, y se quedó con el cupo al repechaje gracias a los 9 goles que anotó en la última fase, uno más que el equipo dirigido por Reinaldo Rueda.

El entrenador que dejó por fuera a Colombia del Mundial en Alemania 2006, y que sostuvo una racha negativa de 7 partidos en las Eliminatorias al Mundial 2022 sin anotar gol, se volvió a quedar por fuera de la competencia más importante del mundo en el ámbito futbolístico.

Reinaldo Rueda deja de ser el técnico de Honduras

Luego de la eliminación de Honduras, Reinaldo Rueda no pudo evitar la tristeza en plena conferencia de prensa y rompió en llanto, ofreciendo disculpas por sus lágrimas a los presentes.

“Perdón, pero yo creo que es un momento duro, creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, que quizás hicimos un buen trabajo, pero que no ajustó, como dice el Rey David, no fue suficiente”, comentó el técnico vallecaucano en medio de las lágrimas.

En las últimas horas, el periodista Cesar Augusto Londoño informó a través de su cuenta oficial de X que Reinaldo Rueda dejará de ser el director técnico de la Selección de Honduras, tras quedar eliminado del Mundial 2026.

La Federación de Fútbol de Honduras anunció la salida del seleccionador Reinaldo Rueda, tras la eliminación del Mundial de 2026. Honduras finalizó segundo del Grupo C con nueve puntos y perdió el Mundial por un gol.

Cabe mencionar que la Selección de Honduras ha participado en tres copas del mundo: España 1982, bajo la dirección de José de la Paz Herrera; Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, este último con el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez.

Honduras terminó en el segundo lugar del Grupo C con 9 puntos, mientras que Haití consiguió su boleto directo al Mundial tras finalizar en el primer lugar con 11 unidades. Esta es la segunda clasificación del seleccionado haitiano, después de disputar Alemania 1974.