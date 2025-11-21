Por erosión costera en Puerto Rey se mantiene bloqueada la vía Urabá-Montería

Montería

La principal vía que conecta la región de Urabá con Montería permanece completamente cerrada al tráfico desde el jueves 20 de noviembre, acumulando más de 24 horas de bloqueo ininterrumpido.

La interrupción se localiza en el tramo correspondiente al corregimiento de Puerto Rey, municipio de Los Córdobas, donde habitantes de esta localidad y de los corregimientos de Minuto de Dios, Galilea y La Playa mantienen una protesta que ha paralizado el flujo en ambos sentidos.

Esta medida de hecho ha suspendido el transporte de carga, pasajeros y suministros entre la estratégica zona bananera de Antioquia y el departamento de Córdoba.

El origen de la movilización es la crítica erosión costera que ha socavado la base de la carretera, poniendo en riesgo la infraestructura vial y devorando viviendas y medios de subsistencia de la población local. Sin embargo, el detonante inmediato de la protesta es el rechazo frontal al proyecto propuesto por Invías para desviar el trazado actual de la vía.

La comunidad teme un aislamiento

Los manifestantes argumentan que esta solución los aislaría geográficamente y agravaría el impacto económico, ya que desconectaría a Puerto Rey del flujo comercial que depende de esta arteria vital para el intercambio regional.

Los líderes comunitarios han sido enfáticos en sus demandas. “No aceptamos más comisiones de bajo rango; queremos al gobernador Erasmo Zuleta y delegados con poder de decisión del presidente Gustavo Petro”, declararon, estableciendo que no levantarán las barricadas hasta que estas autoridades de alto nivel se presenten directamente en el sitio para atender su reclamo.

La exigencia de una presencia institucional con capacidad de tomar decisiones inmediatas es la condición única para desbloquear la vía.

Las consecuencias del cierre se han agudizado con el paso de las horas. Según reportes de la Policía de Carreteras, las colas de tractomulas cargadas con banano y otros productos perecederos ya superan los quince kilómetros en ambas direcciones, con vehículos varados desde la noche del jueves.

Afectación en movilidad y economía

El transporte de pasajeros también se ha visto severamente afectado, con buses intermunicipales obligados a tomar rutas alternas que duplican los tiempos de viaje habituales. Las ambulancias constituyen la única excepción, con autorización para pasar de manera controlada.

El impacto económico ya es palpable en toda la región. Ganaderos reportan dificultades para realizar el acopio de leche, los pescadores se encuentran aislados de sus mercados habituales y las estaciones de servicio operan al borde del desabastecimiento de combustible tras las primeras 24 horas de paralización.

La situación pone de presente la dependencia crítica de esta vía para la dinámica comercial y de subsistencia de amplias zonas de Córdoba y Antioquia, mientras la protesta se mantiene a la espera de una respuesta gubernamental de alto nivel.