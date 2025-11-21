Alerta en Córdoba por brote de encefalitis equina y desabastecimiento de vacunas

Montería

La tranquilidad ganadera en Córdoba se ha visto alterada por la confirmación de casos de encefalitis equina en la región, una situación que, según denuncias gremiales, se ve agravada por serios obstáculos en la gestión sanitaria local.

Humberto Lora, presidente de la Federación Ganadera de Córdoba (Ganacor), reveló que no solo se están presentando casos, sino que lo más crítico es que no se están reportando con la debida oportunidad. El dirigente añadió que, pese a la gravedad de la problemática, el departamento no cuenta con las vacunas suficientes para hacerle frente.

“Lo más preocupante es que las oficinas del ICA en la regional no cuentan con respuestas concretas”, agregó Lora, tras advertir que este es un asunto de salud pública que debe ser tratado con la máxima prioridad.

En su declaración, hizo un llamado de atención al nivel central del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para que proporcione el material biológico necesario. Asimismo, aprovechó para instar a los ganaderos a realizar las notificaciones correspondientes a tiempo, una acción fundamental para proteger tanto la salud humana como la de los animales expuestos al virus.

Intensifican labores de vigilancia

Frente a este escenario, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a nivel nacional, ha informado que ha intensificado sus actividades de vigilancia y control en todo el territorio tras la detección de casos de Encefalitis Equina del Este (EEE) y Encefalitis Equina Venezolana (EEV).

La entidad hizo un llamado a la calma y al fortalecimiento de las medidas preventivas, reiterando que, hasta la fecha, no se han reportado casos humanos asociados a estas enfermedades en el país.

Las encefalitis equinas son dolencias virales que impactan el sistema nervioso central de los équidos y cuya transmisión ocurre exclusivamente a través de mosquitos infectados que actúan como vectores, descartándose el contagio por contacto directo.

Durante el transcurso del año 2025, el ICA ha recibido 159 notificaciones a nivel nacional con signos compatibles con encefalitis equina. Tras los análisis de laboratorio pertinentes, se han confirmado 42 casos positivos de Encefalitis Equina del Este (EEE) en departamentos como Sucre, Casanare, Córdoba, Bolívar, Magdalena y Meta. Paralelamente, se han identificado 5 casos positivos de Encefalitis Equina Venezolana (EEV) en Chocó, Bolívar, Córdoba y Magdalena, lo que evidencia la circulación activa del virus en varias zonas, incluida la región cordobesa.

Acciones en marcha

Ante esta situación epidemiológica, el ICA ha desplegado un conjunto de acciones bajo el enfoque integral de “Una Salud”. Estas medidas incluyen el diagnóstico y vigilancia a través de la toma y envío de muestras al laboratorio oficial, la coordinación interinstitucional con las secretarías de salud para fortalecer la respuesta y campañas de educación dirigidas a productores y médicos veterinarios.

La entidad enfatiza que el diagnóstico oportuno es crucial para una respuesta efectiva, dada la relevancia de estas enfermedades para la salud pública. No obstante, las alertas desde Córdoba señalan una desconexión entre la estrategia nacional y la capacidad de respuesta en el terreno, creando una tensión que podría comprometer el control efectivo del brote.