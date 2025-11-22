Más de 450 familias en alerta tras inundaciones por desbordamiento del río Magdalena en Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Barrancabermeja adelantó una visita técnica al corregimiento Ciénaga del Opón, donde las recientes inundaciones provocadas por el aumento del caudal del río Magdalena han dejado afectaciones en más de 450 familias.

El equipo técnico, realizó la evaluación de daños y necesidades, identificando más de 450 familias damnificadas en las siete veredas del corregimiento, según reporte oficial.

Como parte de la respuesta inmediata, la alcaldía de Barrancabermeja anunció la entrega de kits alimentarios, de aseo, de cocina, colchonetas y elementos de rehabilitación básica, priorizando a los hogares con mayores daños.

En los recorridos que realizaron las entidades de socorro se evidenció la pérdida de más de 300 matas de plátano, así como daños considerables en cultivos de yuca, maíz y anís. Las comunidades de Santo Domingo, La Esmeralda, Candelaria, Caño Ñeques, Caño Rasquiña, La Florida, El Playón y Bocas de la Colorado reportaron afectaciones en viviendas y en sus actividades productivas.

La directora de Gestión del Riesgo, Doralba Parada, destacó: “Estamos realizando estas visitas para conocer directamente las afectaciones y garantizar la entrega de ayudas humanitarias a las familias que lo necesitan”, afirmó.

Comunidades afectadas por inundaciones tras desbordamiento del río Magdalena

A su vez, la lideresa social del corregimiento, Evangelina Guevara, agradeció la presencia de las autoridades y resaltó la fuerza comunitaria: “Hemos tenido pérdidas en viviendas y cultivos, pero aquí seguimos los campesinos, resilientes, esperando que bajen las inundaciones para volver a sembrar”, expresó.

La Dirección de Gestión del Riesgo municipal, reiteró que continuará con el seguimiento, la atención humanitaria y el acompañamiento a las familias rurales afectadas por la temporada de lluvias, e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada de los diferentes reportes de alertas por condiciones climáticas.