Mecánico de motos santandereano entre los tres mejores de Latinoamérica

En la feria ‘Expo Dos Ruedas’ en Bogotá, el santandereano William Frías logró destacarse como uno de los tres mejores mecánicos de Latinoamérica, tras superar un proceso de seis meses de retos, capacitaciones y pruebas técnicas dentro del programa Súper Técnicos Castrol 2025, iniciativa que reunió a más de 6.000 participantes de Colombia, Perú y Guatemala.

Frías, quien hizo parte de los 2.700 mecánicos colombianos inscritos, fue elegido como el mejor del Colombia y tercero en la final internacional, donde demostró su destreza ante un jurado especializado en mantenimiento y diagnóstico mecánico. “Fue un orgullo muy grande representar a Bucaramanga y a Colombia. La presión es mucha, pero el orgullo es más grande. Fue una experiencia indescriptible”, aseguró el bumangués tras recibir el reconocimiento.

Los tres ganadores recibieron herramientas, reconocimientos y premios que superan los 20 millones de pesos, como parte de una estrategia para fortalecer la profesionalización del sector técnico.

El mejor mecánico de Latinoamérica es santandereano: una historia de esfuerzo, superación y disciplina

En Girón, justo a la entrada del barrio El Carrizal, funciona el taller de William Frías, un joven mecánico de 27 años que hoy es ejemplo de formación, disciplina y pasión por el mundo de las motocicletas. Oriundo de Bucaramanga, Frías combina su propio negocio con el trabajo en un concesionario de una reconocida marca de motocicletas, donde también presta servicios especializados.

Su historia con las dos ruedas comenzó hace algunos años, cuando siendo usuario de motocicleta decidió capacitarse para realizar él mismo los mantenimientos preventivos. De ahí nació la vocación que lo llevó al SENA, a perfeccionar conocimientos y, posteriormente, a convertir la mecánica en su proyecto de vida: “Empecé como usuario, luego me fui llenando de conocimientos y así surgió esta pasión por querer dedicarme a la mecánica y ofrecer mis servicios a los demás”, relató.

Ese gusto por el oficio lo ha llevado a vivir uno de los momentos más importantes de su carrera: ser finalista internacional del concurso Supercastrol 2025, un certamen que reunió a más de 2.000 mecánicos de Colombia y seleccionó a los mejores de Perú y Guatemala.

La competencia inició con un curso virtual de más de 14 horas de contenido técnico en temas como parte ciclo, frenos, inyección electrónica y nuevas tecnologías. Tras superar la evaluación final, solo 300 técnicos pasaron a la fase semifinal y, finalmente, William fue elegido como representante de Colombia en la final continental, realizada durante la feria Expo Dos Ruedas.

“En la final nos pusieron tres motos AKT 200, todas con las mismas fallas, y teníamos 30 minutos para corregirlas en vivo, frente al público. Había 11 fallas distintas. La presión era muy grande, pero fue una experiencia increíble”, recuerda Frías, quien compitió contra técnicos de Perú y Guatemala.

El joven mecánico destaca que el concurso le mostró la calidad técnica que existe en otros países: “No solo hay gente buena aquí en Colombia. En Perú y Guatemala también hay un nivel impresionante”.

Mientras tanto, en Bucaramanga, la demanda del servicio mecánico no para. Con más motos que nunca en circulación, los talleres trabajan con agenda llena: “Todos los días hay bastante trabajo, gracias a Dios. El mercado de las motos ha crecido muchísimo. Ya toca manejar agenda porque la clientela es muy grande”, explica.

Hoy, William Frías se consolida como uno de los mecánicos jóvenes más destacados del área metropolitana. Su meta es seguir creciendo, especializándose y demostrando que la mecánica de motos también es un camino de profesionalización y reconocimiento.

Para Estefanía Mora, gerente de Marketing de Castrol en Colombia, el programa reafirma el rol fundamental que desempeñan los mecánicos en el país. “Son aliados en el camino. Contribuir a su formación no es solo un deber, es un compromiso”, afirmó.