Cierres viales en Bucaramanga por carrera atlética Running Life este domingo 23 de noviembre

Bucaramanga

Bucaramanga vivirá una nueva competencia de atletismo: Running Life 2025, que se correrá este domingo 23 de noviembre con recorridos de 12, 6 y 2 kilómetros. Con motivo del evento, la Dirección de Tránsito anunció varios cierres viales que estarán activos desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 a.m.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, explicó que la programación deportiva iniciará a las 5:00 de la mañana y culminará antes de las 9:00 a.m., con el fin de reducir al mínimo la afectación en la movilidad. Asimismo, invitó a los ciudadanos a revisar los horarios y rutas establecidas para cada categoría de la carrera.

Recorridos carreta atlética Running Life 2025

12 km – Profesionales (6:00 a.m.): La prueba saldrá desde la carrera 30 con calle 11 y descenderá por la calle 10 hasta la glorieta Caballo de Bolívar. Luego tomará la carrera 27 hacia el sur, atravesará el deprimido del Mesón de los Búcaros y continuará hasta la calle 56. Desde allí conectará con la calle 67 del barrio La Victoria hasta la cancha del barrio Pablo VI, donde retornará por las calles 68 y 67 para retomar la carrera 27 al norte hasta la calle 10, subir a la calle 14 y llegar a la carrera 33A. Tras un giro en U, los atletas regresarán al punto de partida.

6 km – Aficionados (6:30 a.m.): Tendrá la misma ruta que los 12 km hasta la calle 48, donde los participantes harán el retorno para tomar nuevamente la carrera 27 rumbo al norte hasta la calle 10 y finalizar en el sitio de salida.

2 km – Familiar (7:00 a.m.): Este recorrido comenzará también en la carrera 30 con calle 11, bajará por la calle 10 hasta la glorieta Caballo de Bolívar y avanzará por la carrera 27 al sur hasta la calle 16. Allí realizará el giro para regresar al punto inicial.

Cierres viales en Bucaramanga domingo 23 de noviembre

Las siguientes vías estarán cerradas entre las 5:00 a.m. y las 9:00 a.m.:

Carrera 30 entre calles 10 y 14, ambos sentidos.

Calle 14 entre carreras 30 y 33A, ambos sentidos.

Calle 10 entre carreras 27 y 30, ambos sentidos.

Carrera 27 entre calles 10 y 67, ambos sentidos.

Calles 67 y 68 entre carreras 27 y 10, ambos sentidos.

Rutas alternas recomendadas

Desde la dirección de Tránsito de Bucaramanga sugirió a los conductores usar vías alternas para evitar congestiones:

Desde el sur: vía antigua a Floridablanca, carrera 33, autopista, carrera 21 o diagonal 15.

Desde Los Pinos: carrera 33 al sur para conectar con otros sectores.

Desde San Francisco, Alarcón y San Alonso: Av. Quebrada Seca – carrera 9 – calle 61 – autopista.

Desde el centro: carrera 22 – calle 58 – autopista.

Barrio La Victoria:

Ingreso: calle 61 – carrera 17C – calle 64A – carrera 17E – calle 65.

calle 61 – carrera 17C – calle 64A – carrera 17E – calle 65.

Salida: calle 65 – carrera 17E – calle 61.

Finalmente, el director de Tránsito agradeció la comprensión de los ciudadanos e hizo un llamado a planificar los desplazamientos para evitar contratiempos durante el desarrollo de la competencia deportiva.