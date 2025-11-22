Hospital Universitario Nacional advierte afectaciones por eventos en Vive Claro

El Hospital Universitario Nacional de Colombia, informó las afectaciones generadas por los eventos masivos realizados en el Centro Cultural Vive Claro, relacionadas con aspectos críticos como movilidad, iluminación, manejo de residuos y, especialmente, el ruido.

Aseguran que han solicitado varias acciones a las alcaldías locales y al gobierno distrital, para proteger la salud y la operación hospitalaria, y se ha establecido comunicación directa con el operador del escenario(OCESA) y al administrador del proyecto (Productora Armadillo (S.A.S.) para revisar los planes de mitigación frente a la situación.

“El estudio de ruido realizado por la Universidad Nacional de Colombia a través de su Oficina de Gestión Ambiental durante el concierto del 7 de octubre de 2025 evidenció que, en los cinco puntos evaluados, los niveles registrados superaron los límites máximos permitidos para el subsector hospitalario nocturno (50 dB) e incluso los máximos para espectáculos públicos nocturnos (75 dB) en tres de ellos, con mediciones entre 77,5 y 82 dB LAeq”, indica el hospital.

Específicamente, manifiestan que frente a las afectaciones en la movilidad, han dificultado el acceso de ambulancias, personal y a pacientes; a lo que se suma los impactos por iluminación dirigida hacia el hospital; riesgos en seguridad por el aumento de flujos peatonales y vehiculares; y acumulación de residuos en el espacio público colindante.

Por eso alertan que estas excedencias generan repercusiones directas en pacientes, especialmente en hospitalización, y en el personal asistencial.

“El HUN solicita a las autoridades competentes y al operador del escenario el cumplimiento de la Resolución 0627 de 2006 sobre ruido ambiental, la entrega oficial por parte de OCESA del informe técnico completo del Laboratorio ADES y la presentación de un plan integral de mitigación que incluya control del ruido, gestión de movilidad, eliminación de pirotecnia sonora, manejo adecuado de residuos y monitoreo en tiempo real durante futuros eventos”, concluyen.