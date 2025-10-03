Procuraduría visita centro de eventos Vive Claro en Bogotá y pide documentación clave a la Alcaldía

JUSTICIA

La cancelación del concierto de Kendrick Lamar el pasado fin de semana en el centro de eventos Vive Claro en Bogotá, por falta de permisos, ha generado una serie de investigaciones por parte de las autoridades Distritales y del Ministerio Público.

Respecto a esta última entidad, la Procuraduría realizó una inspección para verificar de primera mano las condiciones de seguridad.

“Los hechos ocurridos recientemente en el centro de eventos “VIVE CLARO DISTRITO CULTURAL”, ameritaron la inspección que hizo la Procuraduría General de la Nación, a las instalaciones del lugar, con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, con el propósito de verificar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente", dice la entidad.

En ese sentido el Ministerio Público requirió a varias secretarias de la Alcaldía de Bogotá para que entreguen un informe sobre el proceso de aprobación para la celebración de eventos, los controles y evaluaciones que adelanta cada entidad.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

Secretaría Distrital de Gobierno.

Policía Metropolitana.

Instituto Distrital de las Artes (IDARTES).

Secretaría Distrital de Seguridad.

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, busca conocer las condiciones del lugar, las recomendaciones o requerimientos específicos que se hayan emitido al centro de eventos; y si han sido atendidas y qué seguimiento se ha realizado a estas.

Por lo anterior, la autoridad disciplinaria continuará con el seguimiento preventivo para evitar situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía en general y advirtió que estas problemáticas requieren acciones urgentes, coordinadas e inmediatas.