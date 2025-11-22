Formulan cargos a exsecretaria de cultura y turismo de Santander por irregularidades en convenios

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y formuló pliego de cargos contra tres exfuncionarias de la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander, entre ellas la exsecretaria Mery Luz Hernández López, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del Convenio de Asociación 733 de 2022, cuyo propósito era otorgar incentivos económicos a artistas y gestores culturales del departamento.

De acuerdo con la entidad, la entonces secretaria de Cultura y Turismo, Mery Luz Hernández, habría incurrido en faltas disciplinarias graves al suscribir el acuerdo con Funsocial, "una firma que, al parecer, no cumplía los requisitos de idoneidad y experiencia financiera".

La Procuraduría señaló que la funcionaria omitió verificar documentos fundamentales relacionados con la capacidad técnica y financiera del contratista. El ente disciplinario afirmó que esta actuación representó una presunta vulneración de los principios de transparencia y responsabilidad, teniendo en cuenta que el convenio superaba los $2.000 millones.

Junto a Mery Luz Hernández López, también fueron vinculadas la exdirectora técnica, Yexica Natalia Ardila Ruiz; y la profesional universitaria supervisora, Carmen Alicia Serpa de Laguado.

Además, la Procuraduría investiga una posible evasión de la modalidad de contratación y omisiones en la verificación de documentos presentados en la oferta. Señala que los pagos hechos a los artistas habrían tenido diferencias respecto al valor pactado.

De las declaraciones juramentadas presentadas por los beneficiarios, se evidenciarían pagos inferiores al monto acordado, entre $50.000 y $500.000, frente al valor convenido, que era de $4.000.000 de pesos.

Estas supuestas faltas disciplinarias fueron calificadas por la Procuraduría como gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima. Además, la entidad decidió remitir copia del expediente a la Fiscalía Quinta de la Administración Pública, para que esta investigue los mismos hechos en el ámbito penal.