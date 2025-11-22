Dimayor se refirió a dificultades de Bucaramanga para llegar a Ibagué ¿Se jugará el partido?

Atlético Bucaramanga vivió toda una odisea para poder desplazarse a Ibagué, ciudad donde este sábado tiene programado su juego por la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga colombiana.

En el itinerario de los santandereanos estaba viajar desde Bogotá a la capital tolimense en avión; sin embargo, debido a las fuertes lluvias que azotaron a la capital del país este viernes, se terminaron retrasando varios vuelos.

En medio de esta dificultad, los dirigidos por Leonel Álvarez se vieron obligados a desplazarse a Ibagué en un bus, poniendo en vilo su presencia para disputar el compromiso de este sábado.

Comunicado de la Dimayor

En medio de la incertidumbre por lo sucedido, la División Mayor del Fútbol Colombiano emitió un comunicado este mismo sábado, aclarando todo respecto al compromiso de esta noche.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, informa que, luego de los inconvenientes logísticos que presentó el club Atlético Bucaramanga para su desplazamiento a la ciudad de Ibagué, el equipo visitante logró llegar en horas de la noche a la ciudad, cumpliendo finalmente con los tiempos establecidos para afrontar el compromiso válido por la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025″, explica la entidad.

Y añade: “Agradecemos la disposición y colaboración del Club Atlético Bucaramanga durante esta situación, reconocemos su buena voluntad, entendiendo además que se trató de un hecho ajeno a la responsabilidad de cualquiera de las partes involucradas. Por lo tanto, informamos que el partido se disputará en el horario previamente programado”.

Así las cosas, el partido en el estadio Manuel Murillo Toro entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga se disputará este sábado a las 7:30PM de la noche. Ambos equipos vienen de ganar en la primera fecha del Grupo B de los cuadrangulares.