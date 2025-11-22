Alejandro Restrepo recibió estricta sanción del Comité Disciplinario de la Dimayor

El Comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer este viernes la sanción para el técnico antioqueño Alejandro Restrepo, del Deportivo Independiente Medellín, expulsado en la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Restrepo vio la cartulina roja de parte del árbitro Andrés Rojas, luego de reclamar con vehemencia una jugada como penalti para sus dirigidos. Según el reporte, empleó “lenguaje ofensivo, grosero u obsceno" contra un oficial del juego.

El Comité Disciplinario de la Dimayor decidió imponerle a Restrepo una sanción de 3 fechas y una multa económica de $4′270.500. Restrepo se perderá el clásico paisa de este domingo y los dos juegos ante el América de Cali.

Más sanciones del Comité Disciplinario

En la misma resolución se informó que el volante del Atlético Bucaramanga, Gustavo Charrupí, recibió una fecha de sanción, luego de haber sido expulsado en el juego donde Atlético Bucaramanga se impuso 1-0 ante Santa Fe. El jugador se perderá el duelo de este sábado en Ibagué frente al Tolima.

Este sábado se llevarán a cabo los juegos de la fecha 2 del Grupo B de los cuadrangulares finales, Santa Fe recibirá a Fortaleza y Tolima hará lo propio ante los santandereanos; el domingo, por su parte, se disputarán los juegos del Grupo A, con el clásico antioqueño Medellín Vs. Nacional y el partido en Cali entre América y Junior.