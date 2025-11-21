Agresor del perro ‘Tony’, que murió de un disparó en Pereira, fue vinculado al proceso penal

Pereira

El día de ayer se llevaron a cabo las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del hombre que mató al perro ‘Tony’ en el mes de agosto, hecho que conmocionó a toda la comunidad del barrio La Enseñanza en Pereira, que acogió a este animalito de la calle.

Luego de este hecho, recordemos que la Fiscalía comenzó la investigación por la muerte de Tony y que las autoridades estaban en la búsqueda de este sujeto, que al parcer, se había desplazado para el departamento del Chocó.

Lea también: Llegó a Colombia el confeso asesino del Padre Darío Valencia: pronto iniciará el proceso judicial

Caracol Radio conoció que este sujeto, junto a su abogado, habría rendido interrogatorio y habría aportado evidencias de lo sucedido, hasta que ayer fue llamado a las audiencias preliminares.

En ellas, la Fiscalía le imputó el delito de Muerte animal agravado, cargos que no aceptó, sin embargo, solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario.

La abogada representante de las víctimas apoyó esta solicitud y señaló en audiencia que el detenido se contradijo en el interrogatorio, ya que primero aseguró que el perro no lo atacó y luego señaló, que si había sido atacado; así que, desvirtúa la legítima defensa que está argumentando el abogado defensor del implicado y agregó que el juez estaba emitiendo juicios de valor que no le correspondían en esta audiencia.

“Está claro que la versión del señor Jorge Andrés Marín tiene una contradicción, porque a pesar de que se habla de un respaldo probatorio, él se contradice en decir que nunca fue atacado y decir que el perro se encontraba a más de un metro de distancia...Lo que sí se debió valorar (el juez), en este caso, fue que hay un canino fallecido por arma de fuego que no tiene marcas de pólvora en su cuerpo, que el mismo acusado indicado que no fue mordido por él, que efectivamente indica que estaba a un metro de distancia; lo que desvirtúa cualquier teoría de un supuesto ataque por parte del canino.”, señaló la defensora de víctimas en en medio de la audiencia de control de garantías.

Le puede interesar: Descubren criadero clandestino de perros en Balboa, Risaralda; un hombre fue capturado

Pese a ello, el juez de control de garantías negó esta solicitud de enviar a la cárcel al imputado, señalando que, tanto la Fiscalía como la defensa, tienen argumentos de peso en el caso y agregó, que este sujeto no es un peligro para la sociedad por lo que puede continuar con el proceso penal en libertad.

La muerte de Tony ocurrió el 23 de agosto y según relataron testigos del hecho en ese momento, un hombre disparó contra Tony, causándole la muerte en el lugar. Aunque la Policía llegó al sitio y fue guiada hasta la vivienda del presunto agresor —quien vive cerca del lugar—, no se realizó ninguna captura en el momento.