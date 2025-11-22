Bundesliga: Tabla de posiciones tras goleada del Bayern Múnich al Friburgo

Los jugadores del Bayern Múnich festejan uno de sus goles ante el Friburgo. (Photo by Daniel Kopatsch/Getty Images) / Daniel Kopatsch

Bayern Múnich pasó el susto en la undécima fecha de la Bundesliga, tras empezar perdiendo 0-2 en los primeros minutos frente al Friburgo, equipo al que terminó goleando 6-2, para sostener su invicto en la temporada.

Luis Díaz, una de las grandes figuras del club, fue titular y estuvo en el campo de juego del Allianz Arena durante los 90 minutos. El guajiro no participó en ninguna de las anotaciones de su equipo.

La visita se puso en ventaja en el marcador con tantos de Yuito Suzuki (12′) y de Johan Manzambi (17′). La remontada de los Bávaros se consumó gracias a los tantos de Lennart Karl (22′), un doblete de Michael Olise (45+2′ y 84′), Dayot Upamecano (55′), Harry Kane (60′) y Nicolas Jackson (78′).

Con esta victoria, el Bayern Múnich llegó a 31 puntos de 33 posibles, producto de 10 triunfos y un empate. El próximo miércoles estará visitando al Arsenal, por la quinta fecha de la Liga de Campeones, juego en el que no estará Luis Díaz por suspensión.

Con este compromiso, Lucho completó 18 partidos disputados con el Bayern, acumulando, en todas las competencias, 11 goles marcados y seis asistencias.

Tabla de posiciones de la Bundesliga