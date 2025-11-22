🔴 EN VIVO: Bayern Múnich Vs. Friburgo: Siga acá el partido de la Bundesliga de Luis Díaz titular

Regresan las emociones del fútbol alemán y con ellas se jugará el partido entre<b> Bayer Múnich vs. Friburgo por la undécima fecha de la Bundesliga</b>, en el estadio Allianz Arena.El equipo del colombiano, <b>Luis Díaz </b>sigue siendo una maquina demoledora en Alemania y lidera el campeonato con 28 puntos, viene de igualar 2-2 ante e Unión Berlín por la fecha 10<b> con anotaciones del guajiro y del delantero ingles Harry Kane.</b>Esta será un duelo importante donde el conjunto de <b>Vincent Kompany</b>, quiere volver a conseguir los tres puntos y seguir sumando en la cuota goleadora del futbolista colombiano que hizo una actuación destaca con la Selección Colombia en la doble fecha FIFA. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/22/reacciones-de-la-prensa-alemana-a-sancion-a-luis-diaz-la-uefa-suele-tratar-con-crueldad-al-bayern/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/22/reacciones-de-la-prensa-alemana-a-sancion-a-luis-diaz-la-uefa-suele-tratar-con-crueldad-al-bayern/"><b>Reacciones de la prensa alemana a sanción a Luis Díaz: “La UEFA suele tratar con crueldad al Bayern”</b></a>Friburgo por su parte, ocupa la decima posición con tan solo 13 puntos. En su ultimo partido ganó 2-1 ante St. Pauli, con goles de<b> Yuito Suzuki y Maximilian Eggestein</b>, por le equipo rival descontó Louis Oppie.