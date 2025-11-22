Fútbol

🔴 EN VIVO: Bayern Múnich Vs. Friburgo: Siga acá el partido de la Bundesliga de Luis Díaz titular

El equipo de Luis Díaz regresa a la competencia tras el parón FIFA.

Luis Diaz jugador de Bayern Múnich y Harry Kane /Getty Images

Luis Diaz jugador de Bayern Múnich y Harry Kane /Getty Images / Stefan Matzke - sampics

Laura Reina

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad