Atlético Bucaramanga incumple normativa antes de enfrentar a Tolima en la Liga

En la previa de la fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2025-2, donde Atlético Bucaramanga enfrentará a Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro, ‘El Leopardo’ sorprendió con un comunicado que sorprendió a los seguidores del campeonato.

El compromiso está programado para el sábado 22 de noviembre a partir de las 7:30 pm, y el reglamento de Dimayor, exige:

“Los equipos deben presentarse en la sede del partido con al menos 24 horas de anticipación. Este requisito, que puede llevar a sanciones si no se cumple, obliga a los clubes a estar presentes en la ciudad donde se disputará el encuentro, con la posibilidad de que la falta de cumplimiento sea objeto de decisiones y consecuencias", explica.

Tabla de reclasificación: así quedaron los cupos a Copa Libertadores y Sudamericana

El plantel de Atlético Bucaramanga, atrapado en Bogotá

Fixture de Atlético Nacional para cuadrangulares de la Liga Colombiana: Fecha, hora y rivales

Después del enfrentamiento ante Independiente Santa Fe por la primera jornada, donde consiguió los tres puntos, el equipo estaba relizando los debidos trámites para partir rumbo a la capital de Tolima y enfrentar al líder del grupo B.

Sin embargo, durante el transcurso del viernes 21 de noviembre, a través de las redes oficiales del club, informó:

Bucaramanga vence a Santa Fe: así queda la tabla del Grupo B en cuadrangulares Liga Colombiana

“Por causas de fuerza mayor, nuestra delegación se encuentra en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, sin haber podido avanzar hacia Ibagué para cumplir con nuestra planificación previa al compromiso correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares ante Tolima, programado para mañana”, reveló en el comunicado.

“La Aerolinea ha informado que la nueva programación de vuelo sería para mañana. Esta situación, completamente ajena al club, impide cumplir con la normativa que establece que los equipos deben estar en la sede del partido con al menos 24 horas de antelación”, continúo explicando el club.

Aldair Quintana no pierde la fe: “Sueño con poder estar en el Mundial”

“Nos encontramos a la espera de que la Dimayor, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga, brinde una solución oportuna en pro de la equidad deportiva, la igualdad de condiciones de competencia y el respeto por el reglamento, garantizando así un escenario justo para ambas instituciones”, comunicó.

¿Se jugará el partido de Bucaramanga vs. Tolima?

De acuerdo con Diego Rueda, periodista deportivo en Caracol Deportes, Atlético Bucaramanga ya emprendió camino hacia Ibagué, vía terrestre, en un recorrido de 398 km, aproximadamente.

Es decir, que el partido sí se jugará, salvo algún comunicado de último momento.