Aldair Quintana en un microciclo de la Selección Colombia. (Colprensa - Sofía Toscano)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Aldair Quintana no pierde la fe: “Sueño con poder estar en el Mundial”

Aldair Quintana, portero y figura del Atlético Bucaramanga, dialogó con El VBar Caracol. El portero tolimense se refirió a su actualidad y su futuro, además de hablar de su sueño de llegar a la Selección Colombia.

¿En Bucaramanga ha vivido los mejores años de su carrera?

“Sí, sin duda alguna que han sido dos años muy lindos en lo personal, dos años de mucho crecimiento, de muchas cosas lindas que he vivido acá en la ciudad y en el club, esperemos que puedan ser muchos más”.

¿Ha recibido ofertas?

“En estas épocas se empieza a especular mucho, pero hasta el momento no he recibido nada de ningún lado. Tenemos un año más de contrato en Bucaramanga, acá estoy muy feliz, esperemos cómo termina el año”.

¿Se mantiene el sueño de ir al extranjero?

“Sin duda alguna que me gustaría tener esa experiencia de pronto poder jugar en una liga competitiva en el exterior, estoy en una edad madura para poder hacerlo. Es un sueño, una meta que tengo en lo personal”.

¿Qué diferencias hay entre el Bucaramanga de Dudamel y el de Leonel?

“Con el profe Rafa considero que éramos un equipo un poco más sólido en la parte defensiva, creo que fuimos el equipo, cuando quedamos campeones, que menos goles recibió. Partíamos de ser muy sólidos en la parte defensiva; con el profe Leonel arriesgamos un poco más en ataque, buscamos mantener más la posesión de la pelota en campo contrario y eso nos ha hecho muy fuertes, hemos hecho más goles con el profe Leonel”.

¿Cómo ha sido el manejo que le ha dado Leonel para mantener la columna vertebral?

“Somos un equipo maduro, tenemos algunos jugadores que nos aportan juventud, creo que la columna vertebral ya somos jugadores mayores, con experiencia. Eso ha sido fundamental para el rendimiento del equipo, para hacer ese complemento con la juventud”.

¿Sigue soñando con la Selección?

“Hasta el día de hoy no he tenido contacto con nadie de la Federación, uno como jugador siempre trabaja para estar lo mejor posible, para que ojalá se le pueda abrir la puerta a uno. Uno siempre sueña, sueño con de pronto poder estar en el Mundial”.

¿Qué les dijo el DT para el segundo tiempo contra Santa Fe?

“Por suerte íbamos arriba en el marcador, jugar con un hombre menos tanto tiempo se hace complejo, ante un gran rival como Santa Fe. Sabíamos que ellos iban a adelantar las líneas, iban a tratar de someternos para buscar el empate. Lo que nos dijo el profe era formar una línea de 5, tratar de cerrarles los espacios, ganar segundas jugadas. Recuerdo dos acciones donde Santa Fe nos pudo haber compartido, pero el tiempo que jugamos con un hombre menos, el equipo lo hizo muy bien”.

¿Se considera un arquero antipenal?

“Creo que he tapado un par de penales que han sido importantes”.

¿Cuál es la clave?

“Con el entrenador de arqueros tratamos siempre de mirar los posibles pateadores del rival, lo analizamos, estudiamos, miramos cuántos penales patea a mano izquierda, derecha o mitad. Ya en la cancha trato de intuir y aguantar el cobro lo que más pueda, mi altura me ayuda a llegar a pelotas que otros arqueros no podrían llegar”.

¿Le gusta distraer al cobrador?

“Trato de hablar, no con groserías, pero trato de intimidar al pateador. En los penales el que lleva más responsabilidad es el pateador, trato de jugar con eso, moverme, ponerlo a pensar y distraerlo”.

¿Qué les dice?

“Veo al pateador y le digo ‘Te conozco, sé que me vas a patear cruzado, no me la vayas a cambiar’”.

¿A quién ve más fuerte en el Grupo A?

“Están cuatro equipos grandes y a los equipos grande nunca se les puede dar por vencidos. Ya con el resultado que tuvo ayer el Medellín, puede que se complique un poco, pero es un gran equipo, lo veo muy fuerte”.