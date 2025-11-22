América recibirá a Junior por la fecha 2 de los cuadrangulares en la Liga Colombiana: hora y fecha

América de Cali y Junior de Barranquilla se medirán en el estadio Pascual Guerrero, por el partido de la fecha 2 de los cuadrangulares en la Liga Colombiana.

El equipo que dirige David González llega a este encuentro tras perder 1-0 en el Atanasio, ante Nacional en la primera fecha de las finales. Con esta derrota acumula tres partidos consecutivos sin poder ganar, ya que empató 2-2 con Nacional en la Copa Colombia y perdió 3-0 en la fecha 20 de la Liga ante Medellín.

Lea también: “América es un grande, no es ninguna cenicienta”: Alex Escobar, tras la derrota con Nacional en Liga

Ante este complejo panorama para el equipo caleño, en el denominado grupo de la muerte que completan DIM y Nacional, es importante que empiece a sumar de a tres, si se quiere ilusionar con llegar a la final.

🔥 ¡A hacer respetar nuestra casa! ⚔️ pic.twitter.com/01MbEZwb3u — América de Cali (@AmericadeCali) November 22, 2025

El equipo barranquillero, por su parte, viene de ganarle a Medellín, también por la mínima diferencia en la jornada anterior con gol de Didier Moreno. Resultado que lo ubica en la segunda posición del grupo A, con los mismos puntos que Nacional que es primero.

Le podría interesar: Nacional vs. América: así quedó HOY la tabla de reclasificación con el triunfo verde en el clásico

Junior espera hacer lo mismo en condición de visitante, esta vez en el Pascual, para seguir sumando puntos que lo lleven a conseguir su principal objetivo que por ahora es clasificar a la gran final del fútbol colombiano.

Hora, fecha y cómo seguir

El partido entre América de Cali y Junior de Barranquilla se jugará el domingo 23 de noviembre, a partir de las 7:30 p.m. (hora Colombia). El juego lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto de la página web.