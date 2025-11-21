¡Tome nota! Estas son algunas plantas que debe evitar en su casa si tiene mascotas: puede ser grave

Hoy en día muchas personas y familias cuentan con una o varias mascotas bajo su cuidado. Dentro de estos hogares existen varios elementos que pueden llegar a poner en riesgo la integridad de estos animales.

Entre estos elementos se encuentran las plantas, las cuales pueden verse inofensivas, pero pueden traer repercusiones mortales para las mascotas. Es importante destacar que, no todas son malas, pero sí hay unas en específico que necesitan una mayor prevención: las plantas ornamentales tóxicas.

Plantas ornamentales tóxicas

Existen algunas plantas que tienen dentro de su composición, como la adelfa, la cual se extiende desde el tallo, hasta las hojas, lo que provoca su toxicidad. Estas plantas contienen dentro de sí toxinas que pueden llegar a causar una gran variedad de dificultades y síntomas que pueden afectar la salud de humanos y animales si se llegan a consumir, algunas posibles afectaciones que se pueden llegar a presentar son:

Vómitos.

Diarrea.

Reacciones alérgicas en la piel.

Inflamación y muchas cosas más.

Por otro lado, conocer algunas de estas plantas es importante, ya que las consecuencias que pueden ser mortales.

Las plantas peligrosas que se deben evitar

Si bien existe una variedad de plantas y que no todas tienen consecuencias graves, es importante destacar que a continuación se mostrarán las más comunes dentro del mercado:

Adelfa: esta planta está infestada de toxinas desde su tallo, hasta las hojas.

esta planta está infestada de toxinas desde su tallo, hasta las hojas. Los lirios: si se consume, puede llegar a causar problemas digestivos graves.

si se consume, puede llegar a causar problemas digestivos graves. Flor de Pascua: Su savia blanca es irritante y puede causar inflamación oral, babero excesivo, vómitos y diarrea.

Su savia blanca es irritante y puede causar inflamación oral, babero excesivo, vómitos y diarrea. Muérdago: Comúnmente usado en Navidad. Su consumo puede provocar problemas gastrointestinales severos, bradicardia (ritmo cardíaco lento) y dificultad respiratoria.

Comúnmente usado en Navidad. Su consumo puede provocar problemas gastrointestinales severos, bradicardia (ritmo cardíaco lento) y dificultad respiratoria. Dieffenbachia : Contiene cristales de oxalato de calcio. Al ser mordida, causa dolor inmediato, hinchazón en la lengua y la garganta, y dificultad para tragar o respirar.

: Contiene cristales de oxalato de calcio. Al ser mordida, causa dolor inmediato, hinchazón en la lengua y la garganta, y dificultad para tragar o respirar. Filodendro: Al igual que la Dieffenbachia, contiene oxalatos que provocan una irritación bucal intensa y problemas digestivos.

Al igual que la Dieffenbachia, contiene oxalatos que provocan una irritación bucal intensa y problemas digestivos. Aloe Vera: beneficiosa para humanos, la savia de esta planta puede causar irritación gastrointestinal en perros, resultando en diarrea y vómitos.

beneficiosa para humanos, la savia de esta planta puede causar irritación gastrointestinal en perros, resultando en diarrea y vómitos. Laurel: Contiene salicilato que, si se ingiere en exceso, puede derivar en vómitos, diarrea y deshidratación.

Estas son algunas plantas que se deben tratar con cuidado, ya que muchas mascotas suelen ser curiosas. Es importante que el dueño acuda con profesionales para obtener mayor información y así, contar con un buen asesoramiento si llega a suceder un accidente con alguna de estas plantas.

Más allá de creer que solo existen estas plantas, es fundamental que los dueños de mascotas estén prevenidos, puesto que no solo en los hogares puede haber presencia de estas matas, sino que también, en parques o jardines.

