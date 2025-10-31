En Halloween ojo con las mascotas, animalistas de Armenia y el Quindío entregan recomendaciones

Armenia

En Armenia, voceros de fundaciones animalistas llamaron la atención sobre los peligros y riesgos para perros y gatos en esta celebración de Halloween.

Diana Rodríguez de la fundación Eco Huellas llamó la atención sobre la importancia de la responsabilidad de los dueños de animales de compañía en especial perros para que no les den dulces, estén pendientes de los animales, eviten disfraces que generen estrés, calor o algún tipo de alergia y evitar el uso de pólvora.

“el llamado primero ante todo es conocer como son nuestros animales de compañía, muchos de ellos se estresan con las multitudes, sabemos que un día como hoy desde muy temprano cada año cada año vemos más participación de la gente, pues vamos a tener mucho bullicio, sonido estridente, muchas personas en la calle y hay animales que realmente se estresan con esto. Entonces, tener en cuenta eso si vamos a sacar a uno de nuestros animalitos, que sea a una zona más tranquila y por poco tiempo.

Le puede interesar: En Armenia reforzarán la seguridad para la celebración de Halloween

No sacar gatos, por favor. Los gatos por más que nos digan que, “Ay, yo lo tengo enseñado.”, pero pues sabemos que el gato es un animal incluso mucho más de resguardarse que de salir pues a compartir con otros animales, cuidar mucho eso.

Disfrazar los animales

Si le vamos a poner un disfraz a una un animalito de compañía, que sea un disfraz que no lo atosigue, que no lo ahogue, algo que se sienta cómodo. No voy a decir exactamente que eso es un maltrato animal disfrazar un animalito, pero sí podemos verificar ese disfraz, qué le vamos a poner, porque hemos visto eh animalitos disfrazados hasta con cascos, tapándole la cara. No, por favor, eso no.

No darles dulces

Diana Rodríguez de la fundación Eco Huellas “no darles dulces Porque también pasa, que sobre todo que los niños quieren compartir con ellos y darles dulces.

No adoptar gatos negros

Un llamado muy especial a quienes protegen los animales y hacen la labor animalista, mucho cuidado con dar animales en adopción durante esta época, especialmente gatos negros, la gente que cree que eso es no es realidad, sí es una realidad, recuerde lo que vimos en Circasia hace un tiempo, lo que pasó hace poco en una municipio de Colombia donde dos mujeres sacrificaron su perro de compañía porque según ellas él estaba poseído, entonces hay gente muy loca todavía en este mundo cada vez más, entonces cuidar todo eso.

Y el llamado final no uso de pólvora, por favor. Tratemos de tener unas fiestas bonitas para los niños, para los adultos de aquí en adelante sin usar pólvora y cuidar mucho a nuestros animalitos.