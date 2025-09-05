Empieza la construcción de la planta de tratamiento de agua potable para tres municipios en Caldas

Manizales

Esta obra es considerada de gran importancia para mejorar la calidad de vida en tres municipios de Caldas y es financiada a través del mecanismo conocido como Obras por Impuestos, donde participaron empresas del Eje Cafetero cómo es el caso de Autopistas del Café, Reencafé, Grupo Sura y PCP a través de un proceso de integración liderado por la Sociedad de Mejoras de Pereira ProRisaralda y Aliados OxI.

“Estamos muy felices con el corazón inflado viendo cómo estamos ya arrancando la construcción de la planta de tratamiento de agua potable del occidente próspero de Caldas. Es un proyecto que llevará vida, agua potable a más de 40 000 usuarios de este gran corredor que es tan importante para la competitividad de todo el eje cafetero”, destacó Ana María Cuartas, Directora de la Sociedad de Mejoras de Pereira - ProRisaralda.

Destacó además como la unión empresarial no tiene fronteras y aunque la mayoría de los empresarios que apostaron por este proyecto pertenecen a Risaralda, invierten en Caldas para fortalecer el tejido social y seguir construyendo lasos en la región “hemos generado una unión temporal desde el año 2020 a través de la cual hemos soñado, estructurado y sacado adelante grandes proyectos en educación y ahora en infraestructura para el agua y para la vida. Acá seguimos soñando”, agregó.

Le puede interesar: Remodelación de plaza de mercado en Caldas genera discusión entre autoridades y 454 comerciantes

Inicio de las obras

En el municipio de Anserma iniciaron las obras de construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del Occidente de Caldas, y es que la obra de infraestructura principal estará en ese municipio desde donde se busca garantizar el suministro de agua potable continua y de calidad para más de 43.000 habitantes de Anserma, Belalcázar y Risaralda.

El alcalde de Anserma, Omar Reina, destacó el compromiso empresarial e invitó a que más empresarios lleguen a su municipio a aportar al desarrollo de las comunidades.

“Es un hito de desarrollo muy importante porque garantiza para Anserma y para el occidente de Caldas, un tratamiento mucho más moderno y eficiente del agua que se suministra a la zona urbana de Anserma, Risaralda, San José y Belalcázar; pero además apalanca otros proyectos de desarrollo como la actualización del ordenamiento territorial que nos permite con la nueva planta aumentar la capacidad de crecimiento de la zona urbana llevando agua potable no solamente al contexto del municipio municipio, sino también a una parte importante de expansión en su zona rural”, dijo el mandatario municipal.

La iniciativa fue estructurada técnica y legalmente por la empresa Empocaldas, entidad que también operará la PTAP una vez concluida la obra, y es gerenciada por la Unión Temporal.

La PTAP del Occidente de Caldas, se construirá en 15 meses, beneficiando inicialmente a 40.000 personas, sin embargo, su proyección a 26 veredas en dichos municipios de Caldas, beneficiando a 61.832 usuarios para el año 2049.

Le puede interesar: Transformar impuestos en obras: balance empresarial tras ocho años de ‘Obras por impuestos’

Proyectos Obras por Impuestos

Autopistas del Café, Reencafé, Grupo Sura y PCP a través de un proceso de integración liderado por la Sociedad de Mejoras de Pereira ProRisaralda y Aliados OxI realizarán este proyecto, a través del programa Obras por Impuestos, un programa que se convierte en un aporte hacia una solución concreta para una de las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC).

“Convertimos una obligación tributaria en una obra de alto impacto social, que no solo mejora el acceso al agua, sino que fortalece el desarrollo regional”, afirmó Mauricio Vega Lemus, gerente de Autopistas del Café, una de las empresas aportantes.