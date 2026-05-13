Horóscopo del profesor Salomón HOY 13 de mayo de 2026: Piscis y Libra, cuidado con la gente falsa

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este miércoles 13 de mayo de 2026. En esta jornada destacan los casos de Piscis y Libra, quienes tienen que priorizarse a sí mismos sobre los demás, mientras que signos como Géminis y Virgo tienen que saber equilibrar su parte emocional.

El 13 (1+3=4) destaca por ser un número mágico, que simboliza a la virgen y la suma a la Trinidad sagrada. A los nacidos este día se les considera gente con una misión importante en su vida. Tienen una gran personalidad, metas ambiciosas y siempre ayudan a quienes tienen en su entorno.

Finalmente, la luna se encuentra en fase de cuarto menguante, que simboliza un proceso de limpieza de sus energías para sentir la libertad de las cargas y malos augurios que lleva consigo.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Arianos, tengan en cuenta que pronto se van a solucionar algunas cosas económicas por medio de una fuente inesperada, pero hay que saber administrar todo esto porque lo importante no será recibir los ingresos, sino crear por medio de estos un proyecto que les sea útil. Por otro lado, para las personas de este signo que quieren cambiar de trabajo, les recomienda el profesor Salomón que no hagan este cambio si no ven garantías ni algo seguro ante las oportunidades que vayan presentándoseles.

Número: 1598

Tauro

Viene mucho trabajo y actividad, para algunos taurinos incluso ganancia, reconocimiento y estabilidad. Tengan en cuenta que todo ese esfuerzo vendrá con gran satisfacción para celebrar las metas logradas y el éxito asegurado.

Número: 3390

Géminis

Recuerde trabajar la parte del amor. Viva este sentimiento con las personas, con la vida, consigo mismo(a). Ame, perdone, reconcíliese, fortalezca sus relaciones, pero no olvide que su corazón es una de las virtudes más admirables. Solo así logrará hallar las respuestas que está buscando.

Número: 4476

Cáncer

Viene algo muy importante y concreto que ha venido buscando y que va a lograr estabilizarle su parte económica. Sin embargo, para esto hay que dejar atrás los rencores, los odios, la tristeza, los desengaños, las malas situaciones que ha vivido. Si no aprende a superar esto, va a perder de vista esas oportunidades que se asomarán de reojo. Cuando uno está llorando, las lágrimas no le dejan ver claro el panorama; téngalo en cuenta.

Número: 9823

Leo

Algo le va a poner un poco triste o nostálgico(a), encerrándole en sus recuerdos. Entonces, hay que vivir el duelo. Recuerde, Leo, que usted tiene la estrella de suerte a su favor. Los leonianos son los reyes del signo zodiacal porque su destino es el sol, el brillo, el destacarse, así que demuestre su valor.

Número: 5698

Virgo

Recuerde mantener un buen equilibrio con todo lo relacionado con la parte emocional. En estos momentos se están fraguando sociedades que le permitirán armar proyectos maravillosos, pero también habrá otras personas que están interesadas en mirar y copiar esos esfuerzos que hizo. Sea precavido(a) con lo que comparte.

Número: 1170

Libra

Mucho cuidado con la gente falsa, que se finge melosa pero guarda en sí un rencor y envidia terribles. Una cosa es que puedan ser atentos con uno y cariñosos, pero algunos pecan de lambonería, y no es por admiración, sino porque esperan que usted ceda ante ellos en un futuro. Por otro lado, algunos libranianos tendrán un momento emocional bonito y conmovedor, por lo que será una época bastante sentimental.

Número: 5968

Escorpio

El profesor Salomón quiere enfatizar una cosa: Ustedes, escorpianos, nacieron con el karma de que les hagan daño, de caerle mal a la mayoría de las personas. Dentro de la energía del Escorpión, a ustedes les tocó el agua sucia y por eso, tienen que estar constantemente limpiándose de malas energías, bañándose, haciéndose algunas ceremonias para romper ese karma que trae las personas de esta casa zodiacal. Recuerde que a pesar de esta situación, no pueden vivir como renegados, ya que también llevan ustedes el espíritu del ave fénix.

Número: 9370

Sagitario

Sagitarianos, todo lo que tenga que ver con la suerte se tornará a su favor. Goce de la suerte que le llegará en salud, economía e incluso de las bendiciones que tiene en su vida, como su familia y cercanos. Esto, bien cabe aclarar, no es desperdiciar. Dicen por ahí que cuando uno se muere y deja mucha plata es porque no administró bien las cosas, no se las gozó, se la pasó guardando para que otros traguen serviditos en bandeja de plata. Simplemente, sepa disfrutar de su fortuna.

Número: 1362

Capricornio

Si usted ha nacido en Capricornio ¡felicitaciones! Van a llegar momentos de solución de parte económica, papeles, documentos e incluso una relación que haya sido tormentosa. Felicidad es lo que le espera, así que aproveche.

Número: 5678

Acuario

Los arcanos son claros y concisos: El dinero va a llegar en cantidades más que suficientes. También habrá personas de este signo que quieren viajar o se les va a presentar un viaje. Hágalo, salga, vaya por allá, mire otro panorama, vea otras cosas para que cargue la mente, el corazón y la energía.

Número: 4818

Piscis

¡OJO! Que no le vean la cara redondita, porque usted está siempre al servicio de los demás, pero a veces la gente se aprovecha de su virtud. No se eche cargas que no le corresponden. Usted debe saber en qué momento ayuda y hasta cuándo puede, porque ya cuando asume la carga de los demás, aumentará innecesariamente el peso de su conciencia. Sepa definir sus límites y reconocer qué debe priorizar respecto a usted mismo(a).

Número: 0166

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