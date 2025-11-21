Supuesto caso de estafa en Barranquilla: estudiantes pagaron por viaje a la COP30 de Brasil

Padres de familia de la institución Educativa Distrital Jorge Nicolás Abello denunciaron que, a última hora, tanto el docente y la madre les manifestaron que “por falta de tiquetes”, el viaje no se podría realizar cuando ya habían entregado parte del dinero.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según los padres de familia, el supuesto viaje a Brasil se iba a realizar luego de otro que se hizo en la semana de receso de octubre a Bogotá, y que se había escogido a una madre de familia del mismo colegio para que fuera la tesorera de los recursos. El caso ya fue dado a conocer ante la Fiscalía y la Secretaría de Educación del Distrito también está investigando lo sucedido.

Paola Amar, secretaria de Educación del Distrito, sostuvo que la Secretaría ni la rectoría de la Institución habían autorizado este viaje, pero aun así los padres de familia siguieron recogiendo el dinero

“Eso nunca tuvo ni aval de la rectoría ni aval de la Secretaría de Educación y se les dejó como muy claro a los padres. Ellos por iniciativa, pues decidieron asumir el viaje, con las situaciones que ya son ampliamente conocidas por la opinión pública”, dijo.

¿Qué pasó con el docente?

Sobre el docente, indicó que es profesor de Biología con varios años de experiencias, pero que no tuvo contacto con el dinero recolectado. Pero aún así, las investigaciones se adelantan por las autoridades competentes

¿Otros casos?

Se ha conocido que padres de familia de la Institución Educativa Tajamar de Soledad y el IET Comercial e Industrial de Palmar de Varela también estarían afectados por esta misma situación. Y se investiga si se trata del mismo docente.