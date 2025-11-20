¡Atención! 1.000 cupos disponibles en IUB al Barrio para el periodo 2026-1
La Alcaldía de Barranquilla y la IUB abrieron la tercera convocatoria de IUB al Barrio para el periodo 2026-1. Las inscripciones van hasta el 5 de diciembre.
La Alcaldía Distrital de Barranquilla, en alianza con la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), anunció la apertura de la tercera convocatoria de IUB al Barrio para el periodo académico 2026-1. Esta iniciativa ofrece 1.000 cupos gratuitos para que jóvenes barranquilleros puedan estudiar carreras profesionales cerca de sus hogares, en sedes ubicadas en todas las localidades de la ciudad.
El programa invita a egresados de colegios públicos y privados del Distrito a inscribirse y aprovechar esta oportunidad de formación en una institución reconocida por su calidad académica.
Carreras disponibles 100% gratis
Los aspirantes podrán acceder a programas completamente gratuitos, según la política de gratuidad, y con sedes en 15 puntos de Barranquilla. Las carreras ofertadas son:
Más información
- Inteligencia de Negocios
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Administración de Negocios Internacionales
- Licenciatura en Educación Básica Primaria
Requisitos para inscribirse
Los interesados deben cumplir con lo siguiente:
- Ser bachiller egresado de instituciones públicas o privadas del Distrito de Barranquilla.
- Estar registrado en Sisbén IV (grupos A, B o C) o pertenecer a estratos 1, 2 o 3.
- Para Licenciatura en Educación Básica Primaria: ser egresado del programa Normalista Superior de las Escuelas Normales Superiores del Distrito.
- Diligenciar el formato de inscripción.
Los estudiantes admitidos iniciarán clases el 19 de enero de 2026.
Una alianza para ampliar el acceso a la educación
Este convenio entre la IUB y la Alcaldía fortalece el acceso de los jóvenes a la educación superior, aprovechando los cupos avalados por el Ministerio de Educación dentro de la Política de Gratuidad.
El programa destaca también por ofrecer horarios flexibles y sedes accesibles, facilitando la permanencia y asistencia de los estudiantes.
Fechas clave:
- Inscripciones: hasta el 5 de diciembre
- Carga de documentos: hasta el 6 de diciembre
- Inicio de clases: 19 de enero de 2026
El formulario de inscripción está disponible en la página web de la Institución Universitaria de Barranquilla.