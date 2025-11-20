¡Atención! 1.000 cupos disponibles en IUB al Barrio para el periodo 2026-1

La Alcaldía Distrital de Barranquilla, en alianza con la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), anunció la apertura de la tercera convocatoria de IUB al Barrio para el periodo académico 2026-1. Esta iniciativa ofrece 1.000 cupos gratuitos para que jóvenes barranquilleros puedan estudiar carreras profesionales cerca de sus hogares, en sedes ubicadas en todas las localidades de la ciudad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El programa invita a egresados de colegios públicos y privados del Distrito a inscribirse y aprovechar esta oportunidad de formación en una institución reconocida por su calidad académica.

Carreras disponibles 100% gratis

Los aspirantes podrán acceder a programas completamente gratuitos, según la política de gratuidad, y con sedes en 15 puntos de Barranquilla. Las carreras ofertadas son:

Inteligencia de Negocios

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo

Administración de Negocios Internacionales

Licenciatura en Educación Básica Primaria

Requisitos para inscribirse

Los interesados deben cumplir con lo siguiente:

Ser bachiller egresado de instituciones públicas o privadas del Distrito de Barranquilla. Estar registrado en Sisbén IV (grupos A, B o C) o pertenecer a estratos 1, 2 o 3. Para Licenciatura en Educación Básica Primaria: ser egresado del programa Normalista Superior de las Escuelas Normales Superiores del Distrito. Diligenciar el formato de inscripción.

Los estudiantes admitidos iniciarán clases el 19 de enero de 2026.

Una alianza para ampliar el acceso a la educación

Este convenio entre la IUB y la Alcaldía fortalece el acceso de los jóvenes a la educación superior, aprovechando los cupos avalados por el Ministerio de Educación dentro de la Política de Gratuidad.

LEA TAMBIÉN: La ruptura del diálogo con Estados Unidos pone en riesgo la seguridad regional: excanciller Murillo

El programa destaca también por ofrecer horarios flexibles y sedes accesibles, facilitando la permanencia y asistencia de los estudiantes.

Fechas clave:

Inscripciones: hasta el 5 de diciembre

hasta el 5 de diciembre Carga de documentos: hasta el 6 de diciembre

hasta el 6 de diciembre Inicio de clases: 19 de enero de 2026

El formulario de inscripción está disponible en la página web de la Institución Universitaria de Barranquilla.