La ruptura del diálogo con Estados Unidos pone en riesgo la seguridad regional: excanciller Murillo

El excanciller de Colombia y precandidato presidencial, Luis Gilberto Murillo, advirtió en Barranquilla que la ausencia de diálogo fluido entre Colombia y Estados Unidos está afectando la cooperación en seguridad y agravando los desafíos regionales. Murillo se refirió a la reciente tensión diplomática entre los dos países, luego de que el nombre del presidente Gustavo Petro apareciera mencionado en una lista federal estadounidense.

“Eso refleja hasta dónde hemos llegado. Cuando fui canciller dejamos una ruta para construir una agenda positiva. Sí se puede, y no podemos perder la interlocución. Pero si hay provocaciones de un lado y del otro, ese espiral termina generando situaciones indeseables: por un lado, usted va a Estados Unidos y dice cosas que no quisiera decir, y por otro aparece en una lista como esa. Eso es inconveniente para ambas naciones, tanto para Estados Unidos como para Colombia. ¿Qué debemos hacer? Si tenemos desafíos comunes, lucha contra la criminalidad, el narcotráfico, la trata de personas, la migración, la minería ilegal, entre otros, para poder enfrentarlos necesitamos al menos coordinar y construir una estrategia conjunta. En esta pelea solo ganan los malos: los narcos y quienes quieren mantener al país en la inseguridad”, dijo Murillo.

Preocupación por ataques en el Caribe

El excanciller también se pronunció sobre los recientes ataques contra lanchas en el Caribe y la ausencia de una estrategia coordinada para enfrentar el narcotráfico. Señaló que la falta de articulación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos ha impedido respuestas efectivas ante hechos que calificó como “indeseables para la región”.

“Hemos llegado a un punto en el que no hay diálogo entre Colombia y Estados Unidos para definir una estrategia conjunta contra el narcotráfico. Si hubiera coordinación, se evitarían situaciones indeseables como esta, que afectan a toda la región. El hemisferio occidental debe mantenerse como un espacio de paz, y Colombia debería sostener una política constante en esa dirección. Nuestro país estaba, y quizá aún está, en una buena posición para dialogar, pero la interlocución se rompió. Por eso he dicho que quiero ayudar o mediar: no podemos seguir así. La lucha contra el narcotráfico solo es efectiva si se hace de manera conjunta, porque la responsabilidad es compartida. Hoy no solo Estados Unidos enfrenta este problema. Bélgica, por ejemplo, está alarmada por el aumento del narcotráfico y el sicariato, y también crece el tráfico hacia Asia-Pacífico. Se necesitan esfuerzos coordinados de todas estas regiones para enfrentar este desafío global”, explicó.

“Colombia puede ser efectiva, pero no sola”

Murillo reiteró que el país sí puede avanzar en la lucha contra el narcotráfico, pero únicamente si trabaja de la mano con Estados Unidos. En esa línea, aseguró estar dispuesto a facilitar o mediar un restablecimiento de la interlocución bilateral para recuperar la cooperación en seguridad y estabilidad regional.