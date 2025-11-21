En estos sectores de Barranquilla y Soledad no habrá luz este VIERNES 21 de noviembre

Para este viernes, 21 de noviembre, no habrá servicio de luz en sectores de Barranquilla y Soledad por labores de mantenimiento preventivo para seguir garantizando el servicio.

Sin luz en Barranquilla

Con el fin de avanzar en el plan de mantenimiento preventivo, se instalarán postes en un sector del barrio Montes, en Barranquilla

Los trabajos se llevarán a cabo, entre las 9:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en las calles 31 a la 36, con las carreras 23 a la 26.

Igualmente, hay obras programadas en el corregimiento de Palermo, entre las calles 1B a la 2A con las carreras 2 a la 9, entre las 8:30 de la mañana y las 4:20 de la tarde.

¿Dónde no habrá luz en Soledad?

Para el caso de Soledad, se adecuarán redes eléctricas en el barrio Villa del Carmen 1, entre las 9:10 de la mañana y las 4:50 de la tarde, en la calle 42, entre las carreras 1ª1 y la 1B.

Adicionalmente, en el barrio Bella Arena de Soledad, se intervendrán las redes en la calle 42 con la carrera 1ª2, entre las 9:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde.