Rector designado de la Universidad Nacional Ismael Peña hace un llamado a la unidad y el diálogo

El rector designado de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, hizo un llamado a acatar el fallo del Consejo de Estado y a respetar la institucionalidad, luego de que la alta Corte ratificara la legalidad de su designación y anulara el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la universidad.

“Esta alta corte ha confirmado de manera indiscutible que mi designación ha sido debidamente efectuada y que el procedimiento seguido por el consejo superior universitario se llevó a cabo de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en Colombia este fallo reafirma el valor del debido proceso en una institución democrática plural y comprometida con el país”, reiteró el docente.

Y agregó: “Soy José Ismael Peña Reyes, profesor titular y rector designado de la Universidad Nacional de Colombia para el período 2024-2027″.

Según José Ismael, que había sido designado como rector el 21 de marzo de 2024, el alto tribunal profirió una “sentencia definitiva. En concordancia con lo dispuesto en la sentencia de fecha 4 de septiembre de 2025 que declaró legal mi designación como rector, la sentencia proferida el día de hoy, declaró nulo el acto de designación como rector del profesor Leopoldo Múnera”.

También pidió a la comunidad universitaria reencontrarse desde el diálogo y el respeto para garantizar la estabilidad académica de la institución.

“A la opinión pública le reitero que la universidad nacional de Colombia continúa funcionando con todos nuestros proyectos académicos científicos artísticos y de extensión. Les invito a que todos Unidos dediquemos cada centímetro de nuestro campus cada minuto de nuestros días y cada latido del corazón a seguir construyendo la universidad pública que el país y todas sus regiones merecen”, resaltó Ismael Peña.