Alias ‘Boliqueso’ fue capturado en Bogotá: tenía casa por cárcel

Bogotá D.C

En el sector de Hayuelos, en el occidente de Bogotá, fue capturado un hombre de 30 años conocido como alias ‘Boliqueso’ por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Este hombre pertenecía a una banda delincuencial llamada ‘Los Costeños’ y al parecer sería la mano derecha de alias ‘Castor’, el cabecilla de esta organización , quien fue capturado en un operativo el pasado 10 de noviembre en Barranquilla.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los integrantes de esta banda ejercían control en varios sectores de Barranquilla mediante homicidios selectivos, cobros extorsivos y tráfico de estupefacientes.

Todo parece indicar que ‘Boliqueso’ recibía órdenes de alias ‘Castor’ desde la cárcel para seguir delinquiendo, extorsionando desde 1 millón hasta 50 millones de pesos a comerciantes.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los hechos que se le atribuyen.