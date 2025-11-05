¿Qué llamado hicieron al Invías por accidentalidad en el puente helicoidal en Calarcá, Quindío?

Volqueta se prendió en llamas en accidente en el puente Helicoidal en Calarcá, Quindío. Foto: Cortesía Reporteros de la línea

Armenia

Nuevo accidente en el puente helicoidal en Calarcá en el descenso final de la vía la línea en el Quindío reabre el debate sobre la accidentalidad en esta infraestructura vial que hace en menos de una semana se han presentado dos siniestros viales en ese mismo punto.

En el hecho del martes 4 de noviembre, cuatro personas resultaron heridas por el choque de tres vehículos, uno de los cuales una volqueta se prendió en llamas en pleno puente por lo que fue necesaria la presencia de los bomberos.

El secretario de gobierno de Calarcá, Mario Castaño, aunque por fortuna no se presentaron víctimas fatales reitero el llamado al Invías y a la concesión para que se tomen medidas que verdaderamente eviten este tipo de accidentes como los ocurridos.

El funcionario explicó “nosotros como autoridades hacemos un llamado muy respetuoso a Invías, a la concesión, al Ministerio de Transporte y Seguridad Vial en el sentido de que en menos de una semana se presentan dos siniestros, afortunadamente no tenemos que lamentar pérdidas humanas, pero sí obviamente pérdidas materiales y daños a la infraestructura como tal.

Ya en ese sentido esta vía ha dejado pérdidas humanas y la verdad es la muy lamentable. Es muy lamentable porque a pesar de que se tratan de tomar medidas, sentimos y logramos establecer que no son las medidas necesarias, pero ante todos puntuales que pongan digamos así un remedio permanente definitivo a esta situación que se viene presentando.

No podemos olvidar ese siniestro donde murieron varios estudiantes, no podemos olvidar también que han ocurrido accidentes con pérdidas humanas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántos más accidentes deben ocurrir? ¿Cuántos más siniestros deben ocurrir? ¿Cuántas más pérdidas humanas debemos tener para que del gobierno nacional ya coloqué un alto a toda esta situación y se tomen las medidas necesarias, pertinentes y por puntuales para que eso no continúe?

Por su parte el veedor ciudadano y líder ambiental Néstor Ocampo reiteró el llamado para que se realice un estudio incluso con expertos internacionales sobre el diseño de este puente que desde que se inauguró no han parado los accidentes de tránsito y no se puede atribuir solo a las fallas mecánicas de frenos.

El veedor añadió “estos accidentes tan seguidos, recuerden ustedes que en los primeros 2 años de después de inaugurado el Helicoidal ocurrieron 33 accidentes y eso obligó a invias por presión ciudadana a tomar unas primeras medidas de seguridad. Pero el caso es que allí debería investigarse qué es lo que pasa.

Siempre que ocurren accidentes, el Invias y algunas autoridades lo primero que hacen es achacar la responsabilidad a las condiciones técnico-mecánicas de los automotores o a los conductores, pero también hay otros factores que podrían incidir en la alta accidentalidad que se presenta allí y ellos son precisamente diseño, calidad de la obra o las medidas de seguridad que se deben tomar en estas obras.

Evidencias de fallas

Nosotros tenemos evidencias de que ahí hay cosas que fallan, por ejemplo, entrando al helicoidal hay tres cambios de pendientes seguidos uno detrás del otro. Hay dos avisos, uno grande que dice descenso peligroso y otro que dice curva peligrosa en cerca de 200 metros nada más entrando al helicoidal, que uno nos explica cómo existen esos avisos siendo que estas son unas obras nuevas y que el Invias y las empresas contratistas siempre han afirmado que estas obras se realizaron con altos estándares de diseño, calidad y seguridad.

Pues parece que esas cosas están fallando. Hay un sector que se ha hundido ya dos veces, dos veces lo han tenido que arreglar, eso lo puede constatar cualquier persona, de hecho, todavía se nota ahí el sitio donde ha ocurrido ese hundimiento.

Y las barreras de seguridad parece pues que no juegan su papel porque hoy, por ejemplo, uno de los automotores salió del puente, quedó por fuera, se incendi

ó, se incendió también la volqueta, se encendió parte de la vegetación que había allí.

Y recuerden ustedes que en el accidente donde murieron unos estudiantes de la Universidad de Alexander von Humboldt, pues los estudiantes salieron despedidos por las ventanas del bus y pasaron o sobrepasaron las barreras de seguridad y cayeron 20 metros abajo.

Creemos que debe haber una investigación seria, independiente, ojalá internacional, que nos diga definitivamente, ¿cuáles son los factores que influyen en la accidentalidad”