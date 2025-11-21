‘Magdalena Crece’, evento que ha impulsado el liderazgo empresarial del Caribe durante 10 años

Décima edición de 'Magdalena Crece' en el Centro de Convenciones del Hotel Estelar en Santa Marta

Magdalena

La décima edición de ‘Magdalena Crece’, el evento empresarial más importante del departamento liderado por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, celebró su aniversario consolidándose como una plataforma clave para la articulación entre el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil.

Durante dos días, la agenda giró en torno al propósito de reflexionar, inspirar y construir un futuro más próspero y sostenible para el Magdalena, con la inteligencia artificial como uno de los temas centrales.

Silvia Elena Medina, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, destacó el valor simbólico de esta edición en el marco de los 500 años de Santa Marta y afirmó que “bajo el lema ‘Juntos Crecemos Más’ este es un homenaje al trabajo conjunto y a la convicción de que el crecimiento del Magdalena se construye entre todos”.

Destacó que el encuentro contó con la participación de panelistas que compartieron buenas prácticas, retos y mensajes inspiradores, por ejemplo, “el de inteligencia artificial fue maravilloso, el mensaje de María Carolina Hoyos Turbay fue potente, ganador e inspirador, además, cada año veo a muchísimas más personas y jóvenes motivados para seguir trabajando por el territorio”.

La jornada también fue un espacio para reconocer el impacto del trabajo con el sector rural y al respecto Andrés Vives, director de Competitividad de la Cámara de Comercio, resaltó el alcance de los programas Conectados y Tierra de Agricultores, que hoy benefician a más de 4.500 familias.

“Estamos muy contentos porque este reconocimiento es para ellos, para los empresarios del campo. Hemos entregado paneles solares, bombas de riego y sistemas de monitoreo, y eso nos llena de satisfacción”, dijo.

Agregó que, aunque el campo enfrenta desafíos como la inseguridad, la logística y la falta de acceso al crédito, “trabajamos para resolverlas generando conexiones con el mercado porque el territorio tiene muchísimo por ofrecerle al país y al mundo”.

El evento incluyó la presencia de asociaciones campesinas, empresarios y emprendedores del departamento y otras regiones; además, se realizó la entrega del galardón del XII Concurso Nacional Cacao de Oro, único en el panorama cacaotero nacional y latinoamericano por su enfoque integral que combina excelencia sensorial, sostenibilidad, inclusión social y desarrollo rural.