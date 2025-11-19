En el Magdalena, sector palmero y autoridad ambiental presentaron modelo de gestión sostenible

Socialización de avances conjuntos en sostenibilidad durante la Mesa Ambiental de la Zona Norte

Magdalena

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), junto a Fedepalma y Cenipalma, presentaron los avances de la Mesa Ambiental de la Zona Norte, un espacio de trabajo conjunto que fortalece la sostenibilidad del sector palmero en el departamento.

El balance evidenció progresos del Memorando de Entendimiento firmado entre las entidades y del Plan Operativo Anual que articula las metas del Plan de Acción Institucional de Corpamag con la estrategia ambiental del gremio.

Entre los resultados destacados están las acciones de conservación del recurso hídrico, sustentadas en recorridos técnicos y la puesta en marcha de procesos de restauración ecológica con la siembra de especies nativas en predios palmeros de la jurisdicción.

Asimismo, se socializó el impacto de las jornadas de recolección de residuos posconsumo, que permitieron consolidar más de 300 kilos de material recuperado, impulsando prácticas de economía circular dentro del sector.

“Este espacio visibiliza la articulación interinstitucional que construimos con el sector productivo y otros actores del territorio”, afirmó Luz Hicela Mosquera, jefa de la Oficina de Planeación de Corpamag, y resaltó que la mesa también contó con la participación de Invemar y ProCAT Colombia, que presentaron avances del proyecto GEF 7 – Ciénaga Grande de Santa Marta y del Plan de Manejo Ambiental de Felinos.

Con estos avances, la articulación entre el sector productivo y las autoridades se consolida como un ejercicio de gobernanza ambiental que podría replicarse en otras regiones que buscan equilibrar actividad productiva y conservación.