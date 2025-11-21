Los partidos de la Liga Colombiana ahora se podrá ver en las salas de cines

La Liga Colombiana y Royal Films anunciaron una nueva alianza para transmitir algunos de los compromisos correspondientes a los cuadrangulares y la gran final del segundo semestre en sus salas de cine. Esta iniciativa le brinda a los aficionados escenarios diferentes y de alta calidad para seguir encuentros.

En esta propuesta se incorporará una pantalla gigante y el sonido de la más alta calidad en los teatros de los cines, acompañado de otros elementos a los que los espectadores podrán acceder en vivo, para vivir así una experiencia inmersiva y multisensorial. Esta tendencia viene ganando espacios en varios mercados internacionales.

Adicionalmente, los asistentes a cada partido tendrán beneficios en cuanto a comidas y snacks al interior de la sala, tal y como si se tratará de una película.

Las trasmisiones ya se encuentran habilitadas en cines seleccionados. La programación completa de los juegos la podrá encontrar en la página web de la cadena o en su aplicación para móviles.

