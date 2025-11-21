Santa Fe recibe a Fortaleza en la fecha 2 en cuadrangulares finales de Liga Colombia: fecha y hora

Independiente Santa Fe recibirá en su casa a Fortaleza, por el partido correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares del grupo B, el compromiso se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

En este duelo de equipos bogotanos, el cuadro cardenal llega tras haber caído por la mínima diferencia en su visita al Bucaramanga, con anotación de Luciano Pons por la primera jornada de las finales.

Los dirigidos por Francisco López lograron entrar al grupo de los ocho en la séptima posición con 31 puntos; sin embargo, la clasificación se dio en la última jornada del todos contra todos donde estaban obligados a ganar, ya que la irregularidad los había dejado sin margen de error.

Por otra parte, Fortaleza viene de hacer una buena temporada en el todos contra todos, se clasificó en la sexta posición con 35 puntos, siendo esta la primera vez en sus 15 años de historia en la que estará jugando las fases finales de campeonato colombiano.

Pese a esto, acumula tres juegos sin poder ganar, ya que viene de empatar ante Junior en la fecha 19 1-1 y de perder 2-0 ante el Unión Magdalena en fecha 20 en el Sierra Nevada. En la primera jornada los cuadrangulares perdió en su casa 1-0 cuando recibió Tolima, con anotación de Adrián Parra.

En los cuatro últimos partidos que se han jugado entre Santa Fe y Fortaleza, las cifras acompaña al cuadro cardenal, ya que tres han sido victorias rojas y una sola para Forta que fue en el juego más reciente 2-0 en la octava fecha de este campeonato.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido entre Santa Fe y Fortaleza se jugará este sabado 22 de noviembre a partir de las 5:00 p.m (hora Colombia), en el estadio El Campín, la transmisión de este juego la podra seguir a través del Fenomenó de Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto de la pagina web.