La Selección senior master Caldas participa en el Intercomunas en Medellín con figuras del FPC

Del 20 al 23 de noviembre se disputará el campeonato Intercomunas en la capital del departamento de Antioquia, en el que varios equipos de esa ciudad y selecciones departamentales invitadas, participan para jugar este domingo la gran final.

Juan Pablo Andrade Chávez, jugador de la Selección senior master Caldas, cuenta cómo ha sido la experiencia inicial. “Tuvimos percances para el primer compromiso por el cansancio del viaje, pero lo afrontamos y considero que sacamos un buen resultado al empatar 0-0 con la comuna 1, que era un gran equipo”.

Andrade Chávez, cuenta que se creó un formato de exfutbolistas y jugadores aficionados, hicieron un clasificatorio con 19 equipos de Medellín, de los cuales pasaron 6 y hoy la Selección senior master Caldas participa como invitado especial; el torneo se juega con ocho equipos en dos grupos y pasan a la final los primeros.

Además de la representación caldense que cuenta con Harrison Henao, Diego Arango, entre otros, también la Selección senior master Antioquia fue invitada al Intercomunas y en ella juegan figuras del fútbol colombiano como Giovanny Moreno, Néider Morantes y otros más.

“Nuestro plantel fue por una convocatoria abierta, con el fin de incentivar que los senior master estamos activos y somos ejemplo a la juventud que no quieren ir a las canchas de fútbol, entonces se presentaron muchas personas y los seleccionamos, pero también hoy nos acompañan exjugadores del Once Caldas como Elkin Soto, Carlos Arias, Edwin ‘El sapote’ Muñoz, también tenemos referentes del fútbol aficionado como Sergio Parra, Eduardo García ‘Pototo’, Mauricio Castaño, Omar Hernández, ‘La fiera’ Ángel, conformamos un equipo competitivo para venir aquí”, describe Pablo.

El segundo partido de la selección de Caldas será hoy a las 2 de la tarde frente a la comuna 8 en la cancha Marte en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.