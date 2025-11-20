Vendaval y vientos fuertes causaron afectaciones en zona rural de Neira, Caldas

Manizales

Un fuerte vendaval acompañado de un intenso aguacero sorprendió a los habitantes de Neira, en las últimas horas . El fenómeno dejó afectaciones en por lo menos tres veredas del municipio, donde los vecinos reportaron daños considerables en viviendas y estructuras productivas.

En sectores rurales como El Jardín, varios beneficaderos y casas resultaron destechados por la fuerza de los vientos. La situación más delicada se presentó en la casa comunal de esta vereda, la cual sufrió un daño significativo en su techo, dejando al lugar temporalmente inutilizado para actividades comunitarias.

“Sí, hemos tenido algunas dificultades en ocasión de los fuertes aguaceros que han caído en las últimas noches en donde se presentó un vendaval y estamos analizando cuántas personas están damnificadas producto del mismo que ha generado que sus techos hayan salido elevando”, dijo Jhon Jairo Castaño, alcalde de Neira.

Eh, en este momento estamos esperando que se haga el censo respectivo para mirar cómo podemos atender a cada una de las familias que están en esta situación

Propietarios de fincas también informaron sobre afectaciones en sus viviendas y en zonas utilizadas para labores agrícolas, generando preocupación por las pérdidas que esto pueda representar en plena temporada de cosecha.

Si bien organismos de socorro ya visitaron la zona, no ha habido respuesta del Invías, lo que aumenta la preocupación entre los habitantes del centro poblado.