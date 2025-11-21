Educación

Ismael Peña pide acompañamiento a Procuraduría para su nombramiento como rector de Universidad Nacional

“Una vez la sentencia quede en firme, el rector Peña y su equipo asumirán formalmente sus labores“, asegura en una carta

Rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña / Instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia (Colprensa)

Andrea Arenas

El profesor Ismael Peña, envió una solicitud a la Secretaría General de la Universidad Nacional y a los organismos de control, para que haga un acompañamiento y seguimiento que permita cumplir la sentencia del Consejo de Estado, que ratifica su designación como rector de la institución.

“Una vez la sentencia quede en firme, el rector Peña y su equipo asumirán formalmente sus labores y darán a conocer los ejes estratégicos sobre los cuales guiarán su administración“, indica un comunicado del equipo del profesor.

“Recibo esta decisión con serenidad y con el más alto sentido de la responsabilidad. Como desde hace 40 años, mi propósito es seguir trabajando por el bienestar de la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia y preservar su prestigio como la más importante del país. Podrán esperar de mí, y del equipo que lidero, el más alto compromiso y trabajo constante con el firme objetivo de reorientar los destinos de nuestra Universidad. Hago esta declaración pública con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa, jurídica y operativa de todos los procesos que dependen de la rectoría general“, asegura Ismael Peña.

Entre tanto, Leopoldo Múnera renunciará hoy a la rectoría de la Universidad Nacional para que el Consejo Superior Universitario, agilice el proceso para la designación del nuevo rector, luego del fallo que anuló su nombramiento.

Noticia en desarrollo…

