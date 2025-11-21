Hallan granada lacrimógena cerca a la Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Un operativo policial se desplegó este jueves en los alrededores de la Alcaldía de Bucaramanga, luego de que ciudadanos alertaran sobre un objeto sospechoso abandonado en la calle 33 con carrera 13. La información inicialmente señalaba que se trataba de artefacto explosivo, lo que activó los protocolos de seguridad.

Al lugar llegó personal especializado del grupo antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quienes acordonaron el sector y realizaron las verificaciones correspondientes. Tras la inspección técnica, las autoridades descartaron que se tratara de un artefacto explosivo de alto poder.

Según el reporte oficial, el elemento encontrado corresponde a una granada lacrimógena modelo 5231 CS, la cual no tenía marcas de identificación y se encontraba abandonada en vía pública.

La Policía informó que se adelantan las investigaciones para establecer el origen del elemento y las circunstancias en las que fue dejado en el sector, una zona de alto flujo peatonal y comercial. También reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier objeto sospechoso y evitar su manipulación.