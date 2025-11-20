La tragedia pudo evitarse: familiar de hombre que murió tras caída de un árbol en vía de Piedecuesta

La familia de Jaime Hernández Carreño, una de las dos víctimas del accidente ocurrido el 17 de noviembre en la vía La Españolita, en Piedecuesta, denunció que la caída del árbol que provocó el siniestro no fue un hecho inesperado, sino el resultado de un riesgo que llevaba tiempo sin ser atendido.

Hernández y Yuri Vanessa Mantilla Mejía, se desplazaban en motocicleta cuando un árbol cayó sobre la carretera de manera inesperada, bloqueando el paso y causándoles la muerte.

En diálogo con Caracol Radio, Diego Orjuela, familiar de Jaime, aseguró que el árbol llevaba años presentando daños visibles. “Ese árbol estaba en pésimas condiciones desde hace tiempo. Si uno revisa fotos, videos o incluso imágenes de Google Maps de 2023, se ve que estaba seco, inclinado, partido. Eso no es algo que pasó de un momento a otro; era un riesgo que cualquiera podía notar”, afirmó.

Orjuela insistió en que la tragedia pudo evitarse: “Hoy tenemos que despedir a dos personas por una negligencia. Si hubieran hecho mantenimiento o si alguien hubiera revisado ese punto, esto no estaría pasando. Ese dolor no se explica”, agregó.

El familiar también manifestó indignación por lo ocurrido después del accidente, al señalar que en el sector aparecieron personas realizando labores de limpieza sin claridad sobre su procedencia. “Nos dijeron que el terreno es de la constructora Marval. Lo que duele es que al otro día había gente organizando, limpiando, moviendo cosas, como si quisieran borrar lo que pasó. Nadie se acercó a explicarle nada a la familia”, señaló.

Orjuela hizo un llamado directo a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y a las autoridades municipales para que revisen el estado de los árboles ubicados cerca de las vías del área metropolitana. “Hay muchos más en las mismas condiciones: secos, desgastados, visibles a simple vista. Si no actúan, esto puede volver a pasar. Necesitamos que la CDMB y las alcaldías intervengan antes de que haya más víctimas”, advirtió.