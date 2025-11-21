Gerardo Bedoya se sincera sobre su récord de expulsiones: “Ha sido muy duro convivir con esto”

Gerardo Bedoya es recordado por muchos aficionados del fútbol colombiano por su entrega y fiereza a la hora de jugar, actitudes que lo llevaron a conseguir un récord a nivel mundial. En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el ahora entrenador habló sobre la marca que lo convierte en el jugador con más expulsiones en la historia.

“Siquiera se vuelve simpático ahora, porque ha sido muy duro convivir con esto. Todo el mundo dijo que eran 46 rojas, yo nunca las conté… Ahora me dicen que lo mandan al ‘Guinness Records’, pero hasta el momento no he recibido plata por eso“, sentenció.

Gerardo Bedoya se sincera sobre su récord de expulsiones

Claro está que para Gerardo Bedoya el rótulo de ‘tarjetero’ no siempre fue motivo de orgullo, pues contó que “ha sido muy duro convivir con ello”. Confesó que mientras fue profesional “no fue fácil” lidiar con la mala fama, debido esto “opacó” las buenas cosas que logró en el balompié nacional e internacional.

“Siquiera se vuelve simpático ahora, porque ha sido muy duro convivir con esto... No fue fácil, ahora ya uno retirado lo toma como parte de su vida, como algo que te pertenece y ya de cierta manera lo disfruto, lo sé manejar”, declaró.

Finalmente, Bedoya comentó que “muchas rojas fueron culpa de los árbitros”, pero en la mayoría de casos su carácter lo llevó a estas situaciones: “No me puedo refugiar en solamente en los jueces, fue culpa mía la mayoría. Cuando uno entraba, los árbitros ya sabían con quién se iban a encontrar, entre ellos se hablaban y de entrada casi que a los 5-10 minutos ya tenía amarilla. Eso era fatal para mí“.

“No sé en qué momento me llené tanto de tarjetas rojas, porque la distancia es lejana respecto al segundo. Se van a demorar muco en tumbar ese récord”, concluyó.

