Gerardo Bedoya, exfutbolista, se une a Davivienda para promocionar la nueva tarjeta débito digital

El recordado jugador Gerardo Bedoya entró oficialmente al libro de los records Guinness por ser el futbolista con más tarjetas rojas en la historia con un total de 46 de estas.

El futbolista en entrevista con 6AM contó que algunas de estas tarjetas rojas tenían que ver con el arbitraje, pero la gran mayoría fueron por él mismo. En la actualidad maneja mejor este record, pero en su momento fue duro cuando estaba en la actividad deportiva.

En el marco de esta historia para el futbolista, se firma una alianza con el Banco Davivienda, reconocido por ser el banco de la casita roja.

Nueva tarjeta debito digital:

En 6AM de Caracol Radio habló Javier Suárez, presidente de Davivienda, quien contó cómo funciona esta alianza y la nueva tarjeta débito digital que funciona para compras físicas y por internet.

“Nosotros también vamos a sacarle una tarjeta roja a Gerardo Bedoya, para que ya no sean 46 sino 47, para que tenga esa tarjeta roja digital que permite hacer las compras en donde él quiera”, comentó el presidente.

