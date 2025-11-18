Feria de Davivienda 2025: así puede comprar casa mientras paga arriendo ¿cuáles son los requisitos?

El pasado 1 de noviembre, la entidad bancaria, Davivienda, dio inició a su “feria de vivienda”. Esta campaña se realizó con el fin de ofrecer distintos productos financieros, entre ellos se encuentra: el crédito hipotecario, leasing habitacional, líneas especiales para remodelar e incluso comprar vivienda desde el exterior. Conozca acá más oportunidades para acceder a subsidios para comprar vivienda.

Feria de Davivienda 2025: ¿Hasta cuándo va la feria?

La feria se llevará a cabo hasta el 30 de noviembre, lo que quiere decir que tiene 12 días más para aplicar a los beneficios que ofrece la entidad para adquirir su nueva vivienda. Además, no es la única

Lea también: ¿Cómo comprar una casa mientras paga arriendo? FNA revela tasas bajas: requisitos, beneficios y más

¿Cuáles son las tasas que manejan en la Feria de Vivienda? Periodo de tiempo de financiación y más detalles

Según la información que reveló la entidad, las tasas comienzan desde el 9% efectivo anual. De manera que aquellos productos que ofrecen son diseñados para "atender distintas necesidades de los usuarios", ya sea de manera nacional como internacional.

Con respecto al periodo de tiempo, es importante explicar que este crédito hipotecario que anuncia Davivienda permite financiar inmuebles nuevos o usados, algunos con plazos de pago entre 5 y 20 años (pesos) o incluso hasta 30 años en UVR.

Otras noticias: ¿Quiere acceder a su primera casa?: este es el programa Subsidio Familiar de Vivienda Nueva

Requisitos que pide Davivienda para un crédito hipotecario

Para poder postularse a los productos que se publicaron, debe tener en cuenta los requisitos que pide la entidad bancaria. Acá le contamos cuáles son:

Debe tener entre 18 y 70 años para aprobación y 74 para desembolso

y 74 para desembolso Ingresos estables para empleados, independientes o pensionados

Vida crediticia favorable, es decir, capacidad de pago que no supere el 40% de los ingresos del núcleo familiar

Lista de documentos que debe presentar para la Feria de Vivienda 2025

Cédula de ciudadanía

Certificación laboral

Extractos bancarios

Declaración de Renta (en caso de no tener, carta de no declarante)

Feria de Vivienda de Davivienda 2025/ tomada de la entidad bancaria Ampliar

¿Qué es y cómo funciona el leasing habitacional?

El Leasing Habitacional es una opción de financiación que tienen distintas entidades como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Davivienda, y más. Este funciona como un “arriendo con promesa de compra”. En el sistema, el afiliado escoge una vivienda, y la entidad la compra y se la “arrienda” mediante cuotas mensuales que van cubriendo el valor del inmueble.

La diferencia clave con un crédito hipotecario tradicional es que, durante el tiempo que paga estas cuotas, la casa sigue legalmente a nombre de la entidad que la adquirió, y solo pasa a ser de su propiedad, incrementando su patrimonio, cuando se decide formalmente ejercer la opción de compra al finalizar el contrato.